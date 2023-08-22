https://ria.ru/20230822/medved-1891450932.html

Медведь перепугал жителей Костромы и забрался на дерево

Медведь перепугал жителей Костромы и забрался на дерево - РИА Новости, 22.08.2023

Медведь перепугал жителей Костромы и забрался на дерево

Бурый медведь появился на одной из улиц Костромы, а когда его начали ловить, забрался на дерево на высоту 15 метров, снимать животное пришлось сотрудникам МЧС с РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:21

2023-08-22T10:21

2023-08-22T10:21

происшествия

кострома

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891450319_28:0:3022:1684_1920x0_80_0_0_bbe075d558496d98b1dd15a55f1d66ce.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Бурый медведь появился на одной из улиц Костромы, а когда его начали ловить, забрался на дерево на высоту 15 метров, снимать животное пришлось сотрудникам МЧС с помощью автолестниц, сообщает областной главк ведомства. Как отмечается, вечером в понедельник поступили сообщения о том, что на улице Ткачей в Костроме прохожие заметили медведя. "На место выехали экстренные службы города, район был оцеплен. Первоочередная задача - усыпить медведя, чтобы не допустить жертв среди жителей. От испуга животное забралось на дерево на высоту почти 15 метров, там оно и уснуло после специально введённого снотворного. Чтобы спустить косолапого на землю, сотрудники МЧС России развернули две автолестницы высотой 50 и 30 метров", - говорится в релизе. Пожарные и специалисты департамента природных ресурсов помогли запутавшемуся в ветвях сонному медведю оказаться на земле. После этого сотрудники МЧС на носилках донесли животное до автомобиля полиции. РИА Новости пока не располагает комментарием областного департамента природных ресурсов о дальнейшей судьбе медведя.

https://ria.ru/20230818/medved-1890749739.html

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)