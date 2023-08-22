https://ria.ru/20230822/medved-1891450932.html
Медведь перепугал жителей Костромы и забрался на дерево
Медведь перепугал жителей Костромы и забрался на дерево - РИА Новости, 22.08.2023
Медведь перепугал жителей Костромы и забрался на дерево
Бурый медведь появился на одной из улиц Костромы, а когда его начали ловить, забрался на дерево на высоту 15 метров, снимать животное пришлось сотрудникам МЧС с РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:21
2023-08-22T10:21
2023-08-22T10:21
происшествия
кострома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Бурый медведь появился на одной из улиц Костромы, а когда его начали ловить, забрался на дерево на высоту 15 метров, снимать животное пришлось сотрудникам МЧС с помощью автолестниц, сообщает областной главк ведомства. Как отмечается, вечером в понедельник поступили сообщения о том, что на улице Ткачей в Костроме прохожие заметили медведя. "На место выехали экстренные службы города, район был оцеплен. Первоочередная задача - усыпить медведя, чтобы не допустить жертв среди жителей. От испуга животное забралось на дерево на высоту почти 15 метров, там оно и уснуло после специально введённого снотворного. Чтобы спустить косолапого на землю, сотрудники МЧС России развернули две автолестницы высотой 50 и 30 метров", - говорится в релизе. Пожарные и специалисты департамента природных ресурсов помогли запутавшемуся в ветвях сонному медведю оказаться на земле. После этого сотрудники МЧС на носилках донесли животное до автомобиля полиции. РИА Новости пока не располагает комментарием областного департамента природных ресурсов о дальнейшей судьбе медведя.
https://ria.ru/20230818/medved-1890749739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кострома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Медведь перепугал жителей Костромы и забрался на дерево
Медведь напугал жителей Костромы и забрался на дерево, откуда его сняли пожарные