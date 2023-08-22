https://ria.ru/20230822/medtekhnika-1891581678.html

Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ

Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ - РИА Новости, 22.08.2023

Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) поступило новое оборудование для мониторинга функций мозга... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:50

2023-08-22T18:50

2023-08-22T18:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

анатолий аксенов

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) поступило новое оборудование для мониторинга функций мозга новорожденных - нейромонитор, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Стоимость оборудования оценивается в 2 миллиона рублей. "Оборудование позволяет проводить обследования при подозрении на нарушения церебральной – мозговой – функции у новорожденных. Сама медтехника отечественного производства и очень удобна в применении. Прибором можно управлять без клавиатуры и мыши, просто касаясь пальцем элементов управления на экране. Вся система располагается на мобильной тележке, поэтому нейромонитор можно легко перемещать из палаты в палату", - приводятся в сообщении слова руководителя отделения неонатологии Анатолия Аксенова. По данным пресс-службы, прибор ведет видеозапись обследования, что при необходимости позволяет обратиться за результатами исследования для уточнения диагноза. Медтехника приобретена благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891473406.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), анатолий аксенов