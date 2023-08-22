Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ
© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской области Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ
© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) поступило новое оборудование для мониторинга функций мозга новорожденных - нейромонитор, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Стоимость оборудования оценивается в 2 миллиона рублей.
"Оборудование позволяет проводить обследования при подозрении на нарушения церебральной – мозговой – функции у новорожденных. Сама медтехника отечественного производства и очень удобна в применении. Прибором можно управлять без клавиатуры и мыши, просто касаясь пальцем элементов управления на экране. Вся система располагается на мобильной тележке, поэтому нейромонитор можно легко перемещать из палаты в палату", - приводятся в сообщении слова руководителя отделения неонатологии Анатолия Аксенова.
По данным пресс-службы, прибор ведет видеозапись обследования, что при необходимости позволяет обратиться за результатами исследования для уточнения диагноза. Медтехника приобретена благодаря нацпроекту "Здравоохранение".