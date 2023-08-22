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Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ - РИА Новости, 22.08.2023
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Новости Подмосковья
 
18:50 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/medtekhnika-1891581678.html
Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ
Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ - РИА Новости, 22.08.2023
Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ
В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) поступило новое оборудование для мониторинга функций мозга... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:50
2023-08-22T18:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
анатолий аксенов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) поступило новое оборудование для мониторинга функций мозга новорожденных - нейромонитор, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Стоимость оборудования оценивается в 2 миллиона рублей. "Оборудование позволяет проводить обследования при подозрении на нарушения церебральной – мозговой – функции у новорожденных. Сама медтехника отечественного производства и очень удобна в применении. Прибором можно управлять без клавиатуры и мыши, просто касаясь пальцем элементов управления на экране. Вся система располагается на мобильной тележке, поэтому нейромонитор можно легко перемещать из палаты в палату", - приводятся в сообщении слова руководителя отделения неонатологии Анатолия Аксенова. По данным пресс-службы, прибор ведет видеозапись обследования, что при необходимости позволяет обратиться за результатами исследования для уточнения диагноза. Медтехника приобретена благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
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московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), анатолий аксенов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Анатолий Аксенов

Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ

© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской области Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ
Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Техника для диагностики функций мозга у новорожденных поступила в МОНИИАГ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) поступило новое оборудование для мониторинга функций мозга новорожденных - нейромонитор, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Стоимость оборудования оценивается в 2 миллиона рублей.
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"Оборудование позволяет проводить обследования при подозрении на нарушения церебральной – мозговой – функции у новорожденных. Сама медтехника отечественного производства и очень удобна в применении. Прибором можно управлять без клавиатуры и мыши, просто касаясь пальцем элементов управления на экране. Вся система располагается на мобильной тележке, поэтому нейромонитор можно легко перемещать из палаты в палату", - приводятся в сообщении слова руководителя отделения неонатологии Анатолия Аксенова.
По данным пресс-службы, прибор ведет видеозапись обследования, что при необходимости позволяет обратиться за результатами исследования для уточнения диагноза. Медтехника приобретена благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Анатолий Аксенов
 
 
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