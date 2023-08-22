https://ria.ru/20230822/lekarstvo-1891513302.html

Эксперт Минздрава прокомментировал ситуацию с "Зепатиром"

Эксперт Минздрава прокомментировал ситуацию с "Зепатиром" - РИА Новости, 22.08.2023

Эксперт Минздрава прокомментировал ситуацию с "Зепатиром"

Рисков для пациентов из-за решения прекратить поставки препарата от гепатита "Зепатир" нет, он не является уникальным, на доступность терапии от гепатита С... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:38

2023-08-22T14:38

2023-08-22T14:45

общество

россия

владимир чуланов

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

р-фарм

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рисков для пациентов из-за решения прекратить поставки препарата от гепатита "Зепатир" нет, он не является уникальным, на доступность терапии от гепатита С данное решение не повлияет, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.Ранее сообщалось, что Росздравнадзор в начале июля получил уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С "Зепатир", данное решение не повлияет на поставки лекарства в 2024 году."Мы не видим рисков для пациентов в связи с ситуацией с препаратом "Зепатир", связанной со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе российского. Данное решение не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным", - сказал Чуланов журналистам.Он отметил, что партнер производителя "Зепатира", российская компания "Р-Фарм" имеет его достаточный запас, поставляя препарат по всем текущим контрактам и планирует поставки в объеме достаточном для покрытия потребности отечественной системы здравоохранения до 2025 года.Вместе с этим, в России зарегистрированы все имеющиеся в мире препараты для лечения гепатита С, они доступны, перебоев с поставками нет, уточнил Чуланов.

https://ria.ru/20230818/minzdrav-1890848271.html

https://ria.ru/20230726/gepatit-1886459355.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), р-фарм, здоровье - общество