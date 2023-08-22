https://ria.ru/20230822/krym-1891431388.html

В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов

В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов - РИА Новости, 22.08.2023

В Крыму предупредили о возможных звуках взрывов

В Крыму во вторник приступят к уничтожению взрывоопасных предметов, возможны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:34

2023-08-22T08:34

2023-08-22T08:34

олег крючков

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. В Крыму во вторник приступят к уничтожению взрывоопасных предметов, возможны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Вольное, Джанкойский район с 13.00 до17.00, пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, с. Багерово Ленинский район, г. Керчь, мкр. Героевское - с 10.00 до 17.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков в своем телеграм-канале. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230822/krym-1891417758.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег крючков, республика крым