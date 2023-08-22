https://ria.ru/20230822/krasnogorsk-1891435806.html
В Красногорске убирают последствия падения беспилотника
В Красногорске убирают последствия падения беспилотника - РИА Новости, 22.08.2023
В Красногорске убирают последствия падения беспилотника
Коммунальные службы убирают осколки стекол вокруг дома в Красногорске, поврежденного в результате падения беспилотника ночью 22 августа, передает корреспондент... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:08
2023-08-22T09:08
2023-08-22T09:08
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Коммунальные службы убирают осколки стекол вокруг дома в Красногорске, поврежденного в результате падения беспилотника ночью 22 августа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов. По данным корреспондента, около 2.45 мск в подмосковном Красногорске раздался громкий звук. В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины.
https://ria.ru/20230822/vorobev-1891420667.html
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
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Дом в Красногорске, пострадавший при падении беспилотника
Дом в Красногорске, который пострадал ночью при падении беспилотника. На месте коммунальщики убирают осколки стекол, во дворе повреждены машины.
2023-08-22T09:08
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РИА Новости
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия, сергей собянин
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Собянин
В Красногорске убирают последствия падения беспилотника
В Красногорске убирают осколки стекол у дома, поврежденного при падении дрона