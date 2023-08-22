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В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом - РИА Новости, 22.08.2023
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04:27 22.08.2023 (обновлено: 09:38 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/krasnogorsk-1891419045.html
В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом
В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом - РИА Новости, 22.08.2023
В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом
Жилой дом поврежден в Красногорске, на месте работают экстренные службы, на земле лежат обломки беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T04:27
2023-08-22T09:38
специальная военная операция на украине
красногорск
россия
сергей собянин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Жилой дом поврежден в Красногорске, на месте работают экстренные службы, на земле лежат обломки беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, около 2.45 мск в подмосковном Красногорске раздался громкий звук. В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины. Многие жители дома вышли на улицу, на место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь. Спасатели обследуют поврежденное здание. На тротуаре возле дома лежат фрагменты беспилотника, а также, вероятно, выбитые из окон москитные сетки, части подоконников и рам, фрагменты фасада. Территорию оцепили. Как рассказала РИА Новости жительница поврежденной многоэтажки в Красногорске, она проснулась от громкого звука, в ее квартире выбило окна. Пострадала также ее машина - на заднем и лобовом стекле трещины. Сейчас, по ее словам, в доме работают спасатели и полиция, когда жильцам можно будет вернуться обратно в квартиры - пока неизвестно. Женщина добавила, что все экстренные службы приехали достаточно быстро. Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.
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красногорск
россия
московская область (подмосковье)
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красногорск, россия, сергей собянин, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Красногорск, Россия, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом

При атаке БПЛА в Красногорске поврежден жилой дом, на месте работают спецслужбы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате падения беспилотного летательного аппарата в Павшинской Пойме в Красногорске
Жилой дом, поврежденный в результате падения беспилотного летательного аппарата в Павшинской Пойме в Красногорске - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Жилой дом, поврежденный в результате падения беспилотного летательного аппарата в Павшинской Пойме в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Жилой дом поврежден в Красногорске, на месте работают экстренные службы, на земле лежат обломки беспилотника, передает корреспондент РИА Новости.
По данным корреспондента, около 2.45 мск в подмосковном Красногорске раздался громкий звук.
В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины. Многие жители дома вышли на улицу, на место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь. Спасатели обследуют поврежденное здание.
На тротуаре возле дома лежат фрагменты беспилотника, а также, вероятно, выбитые из окон москитные сетки, части подоконников и рам, фрагменты фасада. Территорию оцепили.
Как рассказала РИА Новости жительница поврежденной многоэтажки в Красногорске, она проснулась от громкого звука, в ее квартире выбило окна. Пострадала также ее машина - на заднем и лобовом стекле трещины. Сейчас, по ее словам, в доме работают спасатели и полиция, когда жильцам можно будет вернуться обратно в квартиры - пока неизвестно. Женщина добавила, что все экстренные службы приехали достаточно быстро.
Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногорскРоссияСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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