https://ria.ru/20230822/krasnogorsk-1891419045.html
В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом
В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом - РИА Новости, 22.08.2023
В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом
Жилой дом поврежден в Красногорске, на месте работают экстренные службы, на земле лежат обломки беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T04:27
2023-08-22T04:27
2023-08-22T09:38
специальная военная операция на украине
красногорск
россия
сергей собянин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891440492_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_754bc6571bd644482e9e9c91f85720a6.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Жилой дом поврежден в Красногорске, на месте работают экстренные службы, на земле лежат обломки беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, около 2.45 мск в подмосковном Красногорске раздался громкий звук. В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины. Многие жители дома вышли на улицу, на место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь. Спасатели обследуют поврежденное здание. На тротуаре возле дома лежат фрагменты беспилотника, а также, вероятно, выбитые из окон москитные сетки, части подоконников и рам, фрагменты фасада. Территорию оцепили. Как рассказала РИА Новости жительница поврежденной многоэтажки в Красногорске, она проснулась от громкого звука, в ее квартире выбило окна. Пострадала также ее машина - на заднем и лобовом стекле трещины. Сейчас, по ее словам, в доме работают спасатели и полиция, когда жильцам можно будет вернуться обратно в квартиры - пока неизвестно. Женщина добавила, что все экстренные службы приехали достаточно быстро. Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.
https://ria.ru/20230822/ogranicheniya-1891418085.html
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891440492_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_0e61270ea33f306d1d1e921f8b70a98e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногорск, россия, сергей собянин, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Красногорск, Россия, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом
При атаке БПЛА в Красногорске поврежден жилой дом, на месте работают спецслужбы
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Жилой дом поврежден в Красногорске, на месте работают экстренные службы, на земле лежат обломки беспилотника, передает корреспондент РИА Новости.
По данным корреспондента, около 2.45 мск в подмосковном Красногорске раздался громкий звук.
В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины. Многие жители дома вышли на улицу, на место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь. Спасатели обследуют поврежденное здание.
На тротуаре возле дома лежат фрагменты беспилотника, а также, вероятно, выбитые из окон москитные сетки, части подоконников и рам, фрагменты фасада. Территорию оцепили.
Как рассказала РИА Новости жительница поврежденной многоэтажки в Красногорске, она проснулась от громкого звука, в ее квартире выбило окна. Пострадала также ее машина - на заднем и лобовом стекле трещины. Сейчас, по ее словам, в доме работают спасатели и полиция, когда жильцам можно будет вернуться обратно в квартиры - пока неизвестно. Женщина добавила, что все экстренные службы приехали достаточно быстро.
Минобороны России
сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева
осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях
, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.
"Домодедово" подтвердило введение ограничений на прием и вылет самолетов