https://ria.ru/20230822/krasnogorsk-1891419045.html

В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом

В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом - РИА Новости, 22.08.2023

В Красногорске после попытки атаки БПЛА поврежден жилой дом

Жилой дом поврежден в Красногорске, на месте работают экстренные службы, на земле лежат обломки беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T04:27

2023-08-22T04:27

2023-08-22T09:38

специальная военная операция на украине

красногорск

россия

сергей собянин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Жилой дом поврежден в Красногорске, на месте работают экстренные службы, на земле лежат обломки беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, около 2.45 мск в подмосковном Красногорске раздался громкий звук. В 25-этажном доме по адресу Красногорский бульвар, 10, поврежден фасад и окна, также пострадали припаркованные рядом машины. Многие жители дома вышли на улицу, на место прибыли экстренные службы, в том числе скорая помощь. Спасатели обследуют поврежденное здание. На тротуаре возле дома лежат фрагменты беспилотника, а также, вероятно, выбитые из окон москитные сетки, части подоконников и рам, фрагменты фасада. Территорию оцепили. Как рассказала РИА Новости жительница поврежденной многоэтажки в Красногорске, она проснулась от громкого звука, в ее квартире выбило окна. Пострадала также ее машина - на заднем и лобовом стекле трещины. Сейчас, по ее словам, в доме работают спасатели и полиция, когда жильцам можно будет вернуться обратно в квартиры - пока неизвестно. Женщина добавила, что все экстренные службы приехали достаточно быстро. Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.

https://ria.ru/20230822/ogranicheniya-1891418085.html

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

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красногорск, россия, сергей собянин, московская область (подмосковье)