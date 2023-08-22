https://ria.ru/20230822/koronavirus-1891539050.html

COVID-19 становится сезонной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре

COVID-19 становится сезонной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 22.08.2023

COVID-19 становится сезонной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре

Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной, когда в осенне-зимний период наблюдается рост заболеваемости, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:03

2023-08-22T16:03

2023-08-22T16:03

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной, когда в осенне-зимний период наблюдается рост заболеваемости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 16,1%. "COVID-19 все больше приобретает черты сезонной инфекции, когда в осенне-зимний период заболеваемость растет, а летом снижается", - говорится в сообщении. В осенний период возрастают риски распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19, отметили в пресс-службе. Конец лета-начало осени – это традиционно период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, в это время люди массово возвращаются из отпусков, у школьников и студентов заканчиваются каникулы, пояснили в ведомстве. Из-за увеличения числа контактов между людьми происходит и активный обмен респираторными вирусами, в том числе и коронавирусом, уточнили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230821/zabolevaniya-1891396115.html

https://ria.ru/20230821/koronavirus-1891253449.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19