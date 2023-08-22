https://ria.ru/20230822/koronavirus-1891539050.html
COVID-19 становится сезонной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре
COVID-19 становится сезонной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 22.08.2023
COVID-19 становится сезонной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре
Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной, когда в осенне-зимний период наблюдается рост заболеваемости, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:03
2023-08-22T16:03
2023-08-22T16:03
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной, когда в осенне-зимний период наблюдается рост заболеваемости, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 16,1%. "COVID-19 все больше приобретает черты сезонной инфекции, когда в осенне-зимний период заболеваемость растет, а летом снижается", - говорится в сообщении. В осенний период возрастают риски распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19, отметили в пресс-службе. Конец лета-начало осени – это традиционно период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, в это время люди массово возвращаются из отпусков, у школьников и студентов заканчиваются каникулы, пояснили в ведомстве. Из-за увеличения числа контактов между людьми происходит и активный обмен респираторными вирусами, в том числе и коронавирусом, уточнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230821/zabolevaniya-1891396115.html
https://ria.ru/20230821/koronavirus-1891253449.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирусы, Коронавирус COVID-19
COVID-19 становится сезонной инфекцией, заявили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор: коронавирус все больше приобретает черты сезонной инфекции