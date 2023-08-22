https://ria.ru/20230822/kontrnastuplenie-1891503788.html
"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского
"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского - РИА Новости, 22.08.2023
"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского
Силы российской армии значительно превышают возможности ВСУ, поэтому начинать контрнаступление не имело смысла, пишет американское издание The Wall Street... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:02
2023-08-22T14:02
2023-08-22T14:59
в мире
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артемовский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Силы российской армии значительно превышают возможности ВСУ, поэтому начинать контрнаступление не имело смысла, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на полковника украинской армии в отставке Сергея Грабского."По всем канонам военной науки украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено", — пожаловался военный аналитик.Он признал, что украинские военные испытывают нехватку артиллерийских снарядов и современного вооружения.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html
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в мире, киев, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Артемовский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского
Украинский военный назвал три причины, по которым не стоило контрнаступать