Рейтинг@Mail.ru
"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 22.08.2023 (обновлено: 14:59 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/kontrnastuplenie-1891503788.html
"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского
"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского - РИА Новости, 22.08.2023
"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского
Силы российской армии значительно превышают возможности ВСУ, поэтому начинать контрнаступление не имело смысла, пишет американское издание The Wall Street... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:02
2023-08-22T14:59
в мире
киев
артемовский
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Силы российской армии значительно превышают возможности ВСУ, поэтому начинать контрнаступление не имело смысла, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на полковника украинской армии в отставке Сергея Грабского."По всем канонам военной науки украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено", — пожаловался военный аналитик.Он признал, что украинские военные испытывают нехватку артиллерийских снарядов и современного вооружения.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html
https://ria.ru/20230822/polsha-1891459200.html
киев
артемовский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Артемовский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского

Украинский военный назвал три причины, по которым не стоило контрнаступать

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Силы российской армии значительно превышают возможности ВСУ, поэтому начинать контрнаступление не имело смысла, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на полковника украинской армии в отставке Сергея Грабского.
"По всем канонам военной науки украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено", — пожаловался военный аналитик.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Британии назвали критическую проблему с F-16 для Украины
09:48
Он признал, что украинские военные испытывают нехватку артиллерийских снарядов и современного вооружения.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
Сейм Польши - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Поляки обрушились на правительство из-за высказывания о России
10:59
 
В миреКиевАртемовскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала