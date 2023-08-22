https://ria.ru/20230822/kontrnastuplenie-1891503788.html

"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского

"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского - РИА Новости, 22.08.2023

"Не стоило начинать". В ВСУ пришли в ярость от решения Зеленского

Силы российской армии значительно превышают возможности ВСУ, поэтому начинать контрнаступление не имело смысла, пишет американское издание The Wall Street... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:02

2023-08-22T14:02

2023-08-22T14:59

в мире

киев

артемовский

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Силы российской армии значительно превышают возможности ВСУ, поэтому начинать контрнаступление не имело смысла, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на полковника украинской армии в отставке Сергея Грабского."По всем канонам военной науки украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено", — пожаловался военный аналитик.Он признал, что украинские военные испытывают нехватку артиллерийских снарядов и современного вооружения.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230822/istrebiteli-1891444433.html

https://ria.ru/20230822/polsha-1891459200.html

киев

артемовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, артемовский, владимир путин, вооруженные силы украины