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Кинематографисты смогут подавать заявки на субсидии через "Госуслуги" - РИА Новости, 22.08.2023
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Культура
 
16:30 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/kino-1891545695.html
Кинематографисты смогут подавать заявки на субсидии через "Госуслуги"
Кинематографисты смогут подавать заявки на субсидии через "Госуслуги" - РИА Новости, 22.08.2023
Кинематографисты смогут подавать заявки на субсидии через "Госуслуги"
Российские кинематографисты смогут подавать заявки на получение субсидий от Министерства культуры России через портал "Госуслуги", заявила глава ведомства Ольга РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:30
2023-08-22T16:30
культура
россия
москва
ольга любимова
кино и сериалы
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские кинематографисты смогут подавать заявки на получение субсидий от Министерства культуры России через портал "Госуслуги", заявила глава ведомства Ольга Любимова. &quot;Такая возможность появилась у наших кинематографистов впервые. Сделать это можно через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки&quot;, – написала министр в своем телеграм-канале.Любимова подчеркнула, что теперь кинематографистам из регионов не нужно приезжать в Москву. Для создания заявки необходимо подготовить пакет документов и отправить его в электронном виде. Упрощенная процедура, по ее словам, сэкономит авторам время, которое они смогут посвятить созданию кино. Подлинность документов будет подтверждаться электронной подписью. Также в Минкультуры отметили, что срок подачи заявки на киносубсидию составит 30 дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Все проекты будут проходить три этапа отбора: проверку документации, оценку членами экспертных советов Минкультуры и защиту проектов. Каждый из этапов длится не более восьми недель.
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россия, москва, ольга любимова, кино и сериалы
Культура, Россия, Москва, Ольга Любимова, Кино и сериалы
Кинематографисты смогут подавать заявки на субсидии через "Госуслуги"

Любимова: кинематографисты смогут подавать заявки на субсидии через "Госуслуги"

© Фото предоставлено "Централ Партнершип"Кадр со съемок фильма "14+. Продолжение"
Кадр со съемок фильма 14+. Продолжение
© Фото предоставлено "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские кинематографисты смогут подавать заявки на получение субсидий от Министерства культуры России через портал "Госуслуги", заявила глава ведомства Ольга Любимова.
«

"Такая возможность появилась у наших кинематографистов впервые. Сделать это можно через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки", – написала министр в своем телеграм-канале.

Любимова подчеркнула, что теперь кинематографистам из регионов не нужно приезжать в Москву. Для создания заявки необходимо подготовить пакет документов и отправить его в электронном виде. Упрощенная процедура, по ее словам, сэкономит авторам время, которое они смогут посвятить созданию кино.
Подлинность документов будет подтверждаться электронной подписью.
Также в Минкультуры отметили, что срок подачи заявки на киносубсидию составит 30 дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Все проекты будут проходить три этапа отбора: проверку документации, оценку членами экспертных советов Минкультуры и защиту проектов. Каждый из этапов длится не более восьми недель.
 
КультураРоссияМоскваОльга ЛюбимоваКино и сериалы
 
 
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