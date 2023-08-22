https://ria.ru/20230822/kino-1891545695.html

Кинематографисты смогут подавать заявки на субсидии через "Госуслуги"

Кинематографисты смогут подавать заявки на субсидии через "Госуслуги" - РИА Новости, 22.08.2023

Кинематографисты смогут подавать заявки на субсидии через "Госуслуги"

Российские кинематографисты смогут подавать заявки на получение субсидий от Министерства культуры России через портал "Госуслуги", заявила глава ведомства Ольга РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:30

2023-08-22T16:30

2023-08-22T16:30

культура

россия

москва

ольга любимова

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864834512_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_19b58b520abfd1b04a53ef5eb638f5a0.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские кинематографисты смогут подавать заявки на получение субсидий от Министерства культуры России через портал "Госуслуги", заявила глава ведомства Ольга Любимова. "Такая возможность появилась у наших кинематографистов впервые. Сделать это можно через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки", – написала министр в своем телеграм-канале.Любимова подчеркнула, что теперь кинематографистам из регионов не нужно приезжать в Москву. Для создания заявки необходимо подготовить пакет документов и отправить его в электронном виде. Упрощенная процедура, по ее словам, сэкономит авторам время, которое они смогут посвятить созданию кино. Подлинность документов будет подтверждаться электронной подписью. Также в Минкультуры отметили, что срок подачи заявки на киносубсидию составит 30 дней с момента размещения объявления о проведении отбора. Все проекты будут проходить три этапа отбора: проверку документации, оценку членами экспертных советов Минкультуры и защиту проектов. Каждый из этапов длится не более восьми недель.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, москва, ольга любимова, кино и сериалы