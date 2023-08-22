https://ria.ru/20230822/kater-1891539790.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море
Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 22.08.2023
Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море
Истребитель ВКС России уничтожил украинский катер в Черном море у острова Змеиный из бортовой пушки, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:07
2023-08-22T16:07
2023-08-22T16:12
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
черное море
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Истребитель ВКС России уничтожил украинский катер в Черном море у острова Змеиный из бортовой пушки, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны России. Ранее во вторник в российском военном ведомстве сообщали об уничтожении российским самолетом украинского катера американского производства с десантом вблизи острова Змеиный в Черном море. В телеграм-канале МО РФ указано, что быстроходный военный катер Willard Sea Force с украинскими десантниками восточнее острова Змеиный активно маневрировал, пытаясь уклониться от огня истребителя, однако был успешно поражен из авиационной пушки. В ролике ведомства – кадры с борта истребителя, несколько заходов и очередей из бортовой пушки по петляющему катеру. Второй член экипажа самолета при этом голосом корректирует летчика: "Повыше! Ещё!"
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891509759.html
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Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный
Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный
2023-08-22T16:07
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россия, воздушно-космические силы россии, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Черное море
Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море
МО опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море у острова Змеиный