https://ria.ru/20230822/kater-1891539790.html

Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море

Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 22.08.2023

Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море

Истребитель ВКС России уничтожил украинский катер в Черном море у острова Змеиный из бортовой пушки, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:07

2023-08-22T16:07

2023-08-22T16:12

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

черное море

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Истребитель ВКС России уничтожил украинский катер в Черном море у острова Змеиный из бортовой пушки, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны России. Ранее во вторник в российском военном ведомстве сообщали об уничтожении российским самолетом украинского катера американского производства с десантом вблизи острова Змеиный в Черном море. В телеграм-канале МО РФ указано, что быстроходный военный катер Willard Sea Force с украинскими десантниками восточнее острова Змеиный активно маневрировал, пытаясь уклониться от огня истребителя, однако был успешно поражен из авиационной пушки. В ролике ведомства – кадры с борта истребителя, несколько заходов и очередей из бортовой пушки по петляющему катеру. Второй член экипажа самолета при этом голосом корректирует летчика: "Повыше! Ещё!"

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891509759.html

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891446397.html

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Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный 2023-08-22T16:07 true PT0M38S

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россия, воздушно-космические силы россии, черное море