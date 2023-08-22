Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 22.08.2023 (обновлено: 16:12 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/kater-1891539790.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море
Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море - РИА Новости, 22.08.2023
Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море
Истребитель ВКС России уничтожил украинский катер в Черном море у острова Змеиный из бортовой пушки, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:07
2023-08-22T16:12
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891537769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7eecfaadda97194e22cfc351d9724fdc.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Истребитель ВКС России уничтожил украинский катер в Черном море у острова Змеиный из бортовой пушки, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны России. Ранее во вторник в российском военном ведомстве сообщали об уничтожении российским самолетом украинского катера американского производства с десантом вблизи острова Змеиный в Черном море. В телеграм-канале МО РФ указано, что быстроходный военный катер Willard Sea Force с украинскими десантниками восточнее острова Змеиный активно маневрировал, пытаясь уклониться от огня истребителя, однако был успешно поражен из авиационной пушки. В ролике ведомства – кадры с борта истребителя, несколько заходов и очередей из бортовой пушки по петляющему катеру. Второй член экипажа самолета при этом голосом корректирует летчика: "Повыше! Ещё!"
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891509759.html
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891446397.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный
Кадры уничтожения катера с десантной группой ВСУ у острова Змеиный
2023-08-22T16:07
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891537769_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c63d6208ffa016922a996e83b5181a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Черное море
Минобороны опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море

МО опубликовало видео уничтожения катера ВСУ в Черном море у острова Змеиный

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Истребитель ВКС России уничтожил украинский катер в Черном море у острова Змеиный из бортовой пушки, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны России.
Ранее во вторник в российском военном ведомстве сообщали об уничтожении российским самолетом украинского катера американского производства с десантом вблизи острова Змеиный в Черном море.
Минобороны об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Ракетные войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
14:25
В телеграм-канале МО РФ указано, что быстроходный военный катер Willard Sea Force с украинскими десантниками восточнее острова Змеиный активно маневрировал, пытаясь уклониться от огня истребителя, однако был успешно поражен из авиационной пушки.
В ролике ведомства – кадры с борта истребителя, несколько заходов и очередей из бортовой пушки по петляющему катеру. Второй член экипажа самолета при этом голосом корректирует летчика: "Повыше! Ещё!"
Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала