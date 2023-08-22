https://ria.ru/20230822/kampus-1891548590.html

Тюменская область подписала концессию о строительстве кампуса

Тюменская область подписала концессию о строительстве кампуса - РИА Новости, 22.08.2023

Тюменская область подписала концессию о строительстве кампуса

Тюменская область заключила концессионное соглашение с компанией "Врата Сибири" по строительству межвузовского кампуса, сообщил глава региона Александр Моор в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:39

2023-08-22T16:39

2023-08-22T17:01

тюменская область

россия

новосибирск

дмитрий чернышенко

александр моор

экономика

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ТЮМЕНЬ, 22 авг – РИА Новости. Тюменская область заключила концессионное соглашение с компанией "Врата Сибири" по строительству межвузовского кампуса, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале. Церемония подписания прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко на Х Международном форуме технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске. "Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписано. Мы стали на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для нашего региона проекта... Компания-концессионер – "Врата Сибири". Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области", - подчеркнул в посте Александр Моор. Губернатор отметил, что кампус будет состоять из десяти объектов общей площадью 167 тысяч квадратных метров. Для оперативного решения возникающих вопросов власти вместе с концессионером организовали региональный оперативный штаб. "Также важно на этапе создания совместно с вузами проектировать внутреннее содержание и пространства кампуса: на каких ключевых моментах образовательной и научной деятельности мы сконцентрируемся. Именно под это будет создаваться внутренняя инфраструктура", – отметил Александр Моор. Ранее глава региона сообщил, что в 2024 году начнется подготовка земельного участка под возведение межвузовского кампуса, начать строительные работы планируют в 2026 году, а завершить — к 2028 году. На пятьдесят процентов строительство кампуса будет профинансировано за счет федерального гранта, еще около сорока процентов составят средства инвестора-концессионера. На долю регионального бюджета приходится около одиннадцати процентов расходов, отметил губернатор. Проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

https://ria.ru/20230815/indeyka-1890222172.html

https://ria.ru/20230814/byudzhet-1890043963.html

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россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тюменская область, россия, новосибирск, дмитрий чернышенко, александр моор, экономика