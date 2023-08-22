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Толпа поляков зверски избила украинцев - РИА Новости, 22.08.2023
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01:55 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/izbienie-1891413345.html
Толпа поляков зверски избила украинцев
Толпа поляков зверски избила украинцев - РИА Новости, 22.08.2023
Толпа поляков зверски избила украинцев
В польском Каменце-Забковицком группа футбольных фанатов избила и ограбила двух граждан Украины, пишет портал Wiadomości Wrocław. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:55
2023-08-22T01:55
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В польском Каменце-Забковицком группа футбольных фанатов избила и ограбила двух граждан Украины, пишет портал Wiadomości Wrocław.Инцидент произошел в начале августа, причиной нападения стала "национальность жертв". По данным полиции, 17 фанатов местной футбольной команды, вооруженные дубинками, палками, мачете и "даже хоккейной клюшкой", приехали к месту проживания двух украинцев."Они стали угрожать и избивать 44-летнего и 18-летнего только из-за их национальности", - заявила представитель местной полиции.По ее словам, после избиения они решили ограбить своих жертв, всего у них украли четыре тысячи злотых (около 90 тысяч рублей).Полицейские установили, что к "шокирующему происшествию" причастна группа местных футбольных фанатов, после чего их задержали. В результате шесть человек привлечены к ответственности, пять злоумышленников оказались под надзором полиции.Ранее портал wPoznaniu.pl сообщил, что футбольные фанаты из Познани заставили извиниться на видео "за неподобающее поведение" группу молодых украинцев.
https://ria.ru/20230730/skandal-1887140435.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Толпа поляков зверски избила украинцев

Wiadomości Wrocław: группа польских фанатов избила и ограбила двух украинцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники польской полиции
Сотрудники польской полиции - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники польской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В польском Каменце-Забковицком группа футбольных фанатов избила и ограбила двух граждан Украины, пишет портал Wiadomości Wrocław.
Инцидент произошел в начале августа, причиной нападения стала "национальность жертв". По данным полиции, 17 фанатов местной футбольной команды, вооруженные дубинками, палками, мачете и "даже хоккейной клюшкой", приехали к месту проживания двух украинцев.
"Они стали угрожать и избивать 44-летнего и 18-летнего только из-за их национальности", - заявила представитель местной полиции.
По ее словам, после избиения они решили ограбить своих жертв, всего у них украли четыре тысячи злотых (около 90 тысяч рублей).
Полицейские установили, что к "шокирующему происшествию" причастна группа местных футбольных фанатов, после чего их задержали. В результате шесть человек привлечены к ответственности, пять злоумышленников оказались под надзором полиции.
Ранее портал wPoznaniu.pl сообщил, что футбольные фанаты из Познани заставили извиниться на видео "за неподобающее поведение" группу молодых украинцев.
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