https://ria.ru/20230822/ivanov-1891270244.html

Николай Иванов: единая валюта БРИКС – дело дорогое

Николай Иванов: единая валюта БРИКС – дело дорогое - РИА Новости, 22.08.2023

Николай Иванов: единая валюта БРИКС – дело дорогое

Страны, чьи экономики принято считать развитыми, сейчас вынуждены решать те же задачи, что и все остальные: практически везде бушует инфляция, растет как на... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:00

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Страны, чьи экономики принято считать развитыми, сейчас вынуждены решать те же задачи, что и все остальные: практически везде бушует инфляция, растет как на дрожжах государственный долг, а темпы роста ВВП не соответствуют ожиданиям. При этом все заметнее становится тенденция к "блоковости" на международной арене, о чем в том числе говорят заявки более двух десятков стран на вступление в БРИКС. Какие страны могут столкнуться с рецессией ближайшие годы, стоит ли ждать глобального долгового кризиса, какое место в формирующейся системе занимает БРИКС, и сможет ли объединение создать свою валюту, в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов. Беседовала Анастасия Сапрыкина.– Мировая экономика сейчас, как и в прошлом году, переживает непростые времена. Как вы оцениваете ее перспективы в этом и следующем году?– Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является "мягкая посадка" для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной. Пока мировая экономика достаточно хорошо справляется с ростом процентных ставок, замедление не перешло в рецессию, но виды на будущий год более сложные.– Стоит ли ждать в этом ли следующем году рецессии в крупных экономиках?– Полноценная рецессия возможна в Великобритании и крупных странах еврозоны.– Еще несколько месяцев назад риск долгового кризиса в мире оценивался как низкий, а если и считался возможным, то только для ряда развивающихся стран. Считаете ли вы такой прогноз актуальным сегодня? Не увеличился ли этот риск в развитых экономиках?– Пока риск долгового кризиса остается низким: долг у большинства крупных стран "длинный", поэтому эффекты от роста ставок растянуты во времени. Хуже всего положение в Великобритании, где около 40% суверенного долга размещено под плавающие ставки. Большинство ипотечных кредитов в стране тоже "плавающие". При этом в Британии кризис начался еще прошлой осенью.Если долговая нагрузка не будет "стравлена" относительно высокой инфляцией еще несколько лет, то в зону риска могут попасть и США. Обоснование решения о снижении их кредитного рейтинга очень показательно: оно вызвано "ожидаемым ухудшением финансового положения в течение следующих трех лет, высокой и растущей долговой нагрузкой правительства в целом и ослаблением управления".– Говоря о БРИКС, какое место в глобальной экономике сегодня занимает это объединение? Видите ли вы возможность для наращивания его экономической роли?– Страны БРИКС еще в 2020 году опередили G7 по вкладу в мировой экономический рост. В нынешнем году пять стран БРИКС обеспечат 32% роста мирового ВВП, а G7 – 30%. И это без учета ожидаемого вступления в БРИКС двух десятков стран, которые уже сформировали очередь. БРИКС все больше завоевывает свою роль на общемировой арене как альтернатива традиционным объединениям развитых стран западного мира.– Какие сильные и слабые стороны вы бы выделили у БРИКС как экономического объединения?– В этом году отмечается десять лет с даты формирования Делового совета БРИКС, который занимается решением многочисленных интеграционных задач в рамках содружества государств, как экономического объединения. За это десятилетие программа работы Делового совета способствовала упрощению процедур торговли, поощрению инвестиций и обмену знаниями, тем самым способствуя устойчивому экономическому росту и повышению конкурентоспособности стран БРИКС. Деловой совет с входящими в его состав рабочими группами обеспечивает регулярный диалог между деловыми кругами и правительствами, выявляет узкие места, связанные с торговлей и инвестициями, тем самым удовлетворяя наиболее важные требования, предложения и инициативы бизнеса.В то же время не решены вопросы гармонизации регуляторных требований и законодательных норм, что необходимо для роста объемов торговли между странами-членами. Требуется идентификация торговых барьеров в конкретных отраслях, решение насущной проблемы торгового дефицита между странами БРИКС.Нельзя не отметить тот факт, что члены БРИКС находятся на разных уровнях цифрового развития, поэтому необходимы серьезные финансовые и интеллектуальные инвестиции для сокращения существующего цифрового разрыва.– Многие ждут, что на этом саммите БРИКС будет объявлено о начале работы над созданием единой валюты объединения. Как вы считаете, возможно ли вообще создать такую валюту?– Представляется, что страны БРИКС слишком разные – куда более разные, чем даже страны еврозоны – для того, чтобы общая валюта имела смысл. Скорее, можно ожидать большей ориентации России и новых азиатских членов (возможно, кроме Индии) на КНР и "юаневую инфраструктуру".– Но если все же представить, что ее создадут, то может ли она снизить геополитические риски для участников объединения?– Потенциально предложить обществу альтернативу экономическим режимам, уменьшая трения и создавая более широкий доступ к финансам, могут некоторые виды цифровых валют. В частности, стейблкоины, которые предназначены для сохранения номинальной стоимости за счет решения проблемы чрезмерной волатильности традиционных цифровых валют. Они представляют собой механизмы ценовой стабильности в децентрализованных платежных системах.Но все же создание единой валюты – дело дорогое и очень сложное. Есть куда более насущные задачи, важные для всех членов блока. Более перспективным нам представляется развитие инфраструктуры расчетов, платежей, оценки кредитных рисков (в том числе рейтингов) не подверженной санкциям и другим внешним рискам.– Говоря о крупнейшем участнике БРИКС – Китае, многие экономисты ожидали, что восстановление его экономики будет более быстрым, однако пока этого не произошло. На ваш взгляд, что мешает реализовать более быстрое восстановление? И какие темпы роста вы ждете по итогам года?– Накопившиеся долговые проблемы и усиливающееся внешнее давление – важные факторы. Ожидания роста на этот год чуть выше 5%, низкие по китайским меркам. Но, скорее всего, нам надо привыкать к меньшим темпам и другому качеству китайского роста.– Одной из самых быстрорастущих экономик в мире является Индия. Как вы считаете, что ей помогает поддерживать высокие темпы роста? Сможет ли страна обогнать Китай как крупнейшую экономику мира?– Индии помогает очень сильная демография, большой потенциал к развитию инфраструктуры – вне технологических хабов и столичных мегаполисов – и отсутствие значимых экономических санкций: темпы роста поддерживает догоняющее развитие. Но для того, чтобы стать крупнейшей экономикой, потребуется больше времени.У Индии значительно ниже стартовая точка, чем у Китая, качество рабочей силы тоже не в ее пользу. Да и сам Китай продолжает расти, поднимая планку для всех остальных, хотя и медленнее, чем ранее.– Переходя к России: какие у вас ожидания от экономического роста страны в этом году? Можем ли мы увидеть рост экономики выше 2%?– Мы видим достаточно быстрый рост – около 2% – за счет государственных расходов, увеличения зарплат при ограниченном предложении.– Одним из крупных вызовов для экономики России сейчас является инфляция. Как считаете, может ли она стать двузначной?– А вот это даже в конце года маловероятно: скажется, в том числе, и эффект базы, так как цены начали расти уже в ноябре 2022-го. Но начало следующего года обещает быть непростым, и повышение ставок не выглядит здесь самым лучшим инструментом для снижения инфляционного давления.

https://ria.ru/20230810/germaniya-1889326052.html

https://ria.ru/20230810/sanktsii-1889347669.html

https://ria.ru/20230821/briks-1891252744.html

https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, николай иванов, россия, брикс