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СМИ: США впервые с марта испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A
СМИ: США впервые с марта испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ: США впервые с марта испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A
ВВС США 19 августа впервые за несколько месяцев провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, запустив ее с бомбардировщика, пишет в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:18
2023-08-22T00:18
2023-08-22T10:37
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. ВВС США 19 августа впервые за несколько месяцев провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, запустив ее с бомбардировщика, пишет в понедельник портал Defense News со ссылкой на заявление военных. Согласно этим данным, пуск состоялся со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress у побережья на юге штата Калифорния. Данный прототип ракеты производит один из крупнейших подрядчиков Пентагона - корпорация Lockheed Martin. Данное испытание стало первым после неудачного теста данного прототипа, который состоялся в марте. Подробная информация о том, завершилось ли новое испытание успехом, не приводится. США еще в конце предыдущего года провели первый успешный запуск опытного образца ракеты AGM-183A. По официальным данным, ракета быстро развила скорость, в пять раз превысившую скорость звука, а также взорвалась на запланированном участке траектории.
https://ria.ru/20230712/raketa-1883738729.html
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сша, калифорния, министерство обороны сша, lockheed martin , в мире
США, Калифорния, Министерство обороны США, Lockheed Martin , В мире
СМИ: США впервые с марта испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A
DN: ВВС США 19 августа испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A