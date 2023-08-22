Национальный памятник и музей в Исламабаде подсветили в цвета флага России

В Исламабаде национальный памятник Пакистану подсветили цветами флага России
Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора. В этом году в столице разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций.
Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора. В этом году в столице разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций.
Российский флаг, развернутый на Поклонной горе в Москве.
Российский флаг, развернутый на Поклонной горе в Москве.
Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, а также на шести мостах.
Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, а также на шести мостах.
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации, назвав триколор символом единства русского народа.
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации, назвав триколор символом единства русского народа.
К празднованию дня российского флага в Донецке приурочили автопробег, в котором приняли участие активисты "Народной дружины" и "Народного фронта".
К празднованию дня российского флага в Донецке приурочили автопробег, в котором приняли участие активисты "Народной дружины" и "Народного фронта".
В Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии.
В Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии.
Это первое подобное мероприятие в Мариуполе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию.
Это первое подобное мероприятие в Мариуполе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию.
Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора. В этом году в столице разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций.
Российский флаг, развернутый на Поклонной горе в Москве.
Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, а также на шести мостах.
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации, назвав триколор символом единства русского народа.
К празднованию дня российского флага в Донецке приурочили автопробег, в котором приняли участие активисты "Народной дружины" и "Народного фронта".
В Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии.
Это первое подобное мероприятие в Мариуполе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию.