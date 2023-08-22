https://ria.ru/20230822/islamabad-1891621070.html

Национальный памятник и музей в Исламабаде подсветили в цвета флага России

Национальный памятник и музей в Исламабаде подсветили в цвета флага России - РИА Новости, 22.08.2023

Национальный памятник и музей в Исламабаде подсветили в цвета флага России

Власти Исламабада подсветили памятник Пакистану в цвета российского флага в честь Дня государственного флага России. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T22:36

2023-08-22T22:36

2023-08-22T22:36

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россия

пакистан

исламабад

день государственного флага россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг – РИА Новости. Власти Исламабада подсветили памятник Пакистану в цвета российского флага в честь Дня государственного флага России. Памятник Пакистану - национальный памятник и музей, расположенный на холмах Шакарпариан в Исламабаде. Благодаря своему расположению памятник виден со всего столичного региона Исламабад и является популярным туристическим направлением. Памятник выполнен в виде нескольких наклонных лепестков, каждый из которых отображает одну из основных культур Пакистана. В честь Дня государственного флага России один из этих лепестков подсвечен белым прожектором, центральные – синим и еще один – красным. Россия стала четвертой страной, флаг которой представлен на памятнике Пакистану. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.

россия

пакистан

исламабад

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, пакистан, исламабад, день государственного флага россии