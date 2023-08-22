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Национальный памятник и музей в Исламабаде подсветили в цвета флага России - РИА Новости, 22.08.2023
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22:36 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/islamabad-1891621070.html
Национальный памятник и музей в Исламабаде подсветили в цвета флага России
Национальный памятник и музей в Исламабаде подсветили в цвета флага России - РИА Новости, 22.08.2023
Национальный памятник и музей в Исламабаде подсветили в цвета флага России
Власти Исламабада подсветили памятник Пакистану в цвета российского флага в честь Дня государственного флага России. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T22:36
2023-08-22T22:36
в мире
россия
пакистан
исламабад
день государственного флага россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг – РИА Новости. Власти Исламабада подсветили памятник Пакистану в цвета российского флага в честь Дня государственного флага России. Памятник Пакистану - национальный памятник и музей, расположенный на холмах Шакарпариан в Исламабаде. Благодаря своему расположению памятник виден со всего столичного региона Исламабад и является популярным туристическим направлением. Памятник выполнен в виде нескольких наклонных лепестков, каждый из которых отображает одну из основных культур Пакистана. В честь Дня государственного флага России один из этих лепестков подсвечен белым прожектором, центральные – синим и еще один – красным. Россия стала четвертой страной, флаг которой представлен на памятнике Пакистану. День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации". В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.
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в мире, россия, пакистан, исламабад, день государственного флага россии
В мире, Россия, Пакистан, Исламабад, День Государственного флага России
Национальный памятник и музей в Исламабаде подсветили в цвета флага России

В Исламабаде национальный памятник Пакистану подсветили цветами флага России

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 авг – РИА Новости. Власти Исламабада подсветили памятник Пакистану в цвета российского флага в честь Дня государственного флага России.
Памятник Пакистану - национальный памятник и музей, расположенный на холмах Шакарпариан в Исламабаде. Благодаря своему расположению памятник виден со всего столичного региона Исламабад и является популярным туристическим направлением. Памятник выполнен в виде нескольких наклонных лепестков, каждый из которых отображает одну из основных культур Пакистана. В честь Дня государственного флага России один из этих лепестков подсвечен белым прожектором, центральные – синим и еще один – красным.
Россия стала четвертой страной, флаг которой представлен на памятнике Пакистану.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.
Празднование Дня государственного флага в России
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора. В этом году в столице разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций.

Российские флаги, установленные у входа на ВДНХ в Москве

Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора. В этом году в столице разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский флаг, развернутый на Поклонной горе в Москве.

Российский флаг, развернутый на праздновании дня российского флага на Поклонной горе в Москве

Российский флаг, развернутый на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, а также на шести мостах.

Мост в Москве с российскими флагами, установленными ко Дню государственного флага России

Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, а также на шести мостах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 8
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации, назвав триколор символом единства русского народа.

Активисты Народной дружины и Народного фронта во время автопробега, приуроченного к празднованию дня российского флага в Донецке

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации, назвав триколор символом единства русского народа.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 8
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

К празднованию дня российского флага в Донецке приурочили автопробег, в котором приняли участие активисты "Народной дружины" и "Народного фронта".

Активисты Народной дружины и Народного фронта во время автопробега, приуроченного к празднованию дня российского флага в Донецке

К празднованию дня российского флага в Донецке приурочили автопробег, в котором приняли участие активисты "Народной дружины" и "Народного фронта".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 8
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВолонтеры "Молодая гвардия" раздают ленточки в день празднования российского флага в Казани.
Волонтеры Молодая гвардия раздают ленточки в день празднования российского флага в Казани
Волонтеры "Молодая гвардия" раздают ленточки в день празднования российского флага в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 8
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии.

Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, на площади Ленина в Мариуполе

В Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 8
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Это первое подобное мероприятие в Мариуполе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию.

Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага, разворачивают 100-метровый флаг России на площади Ленина в Мариуполе

Это первое подобное мероприятие в Мариуполе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Традиционно в честь Дня флага Москву украсили в цветах российского триколора. В этом году в столице разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 8

Российский флаг, развернутый на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 8

Праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте, а также на шести мостах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации, назвав триколор символом единства русского народа.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 8

К празднованию дня российского флага в Донецке приурочили автопробег, в котором приняли участие активисты "Народной дружины" и "Народного фронта".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 8
Волонтеры "Молодая гвардия" раздают ленточки в день празднования российского флага в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Мариуполе развернули 100-метровый триколор, в мероприятии приняли участие сотрудники администрации, активисты МГЕРа и Юнармии.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Это первое подобное мероприятие в Мариуполе после его освобождения и вхождения в Российскую Федерацию.

© РИА Новости / Александр Сухов
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8 из 8
 
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