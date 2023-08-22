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Путин призвал сохранить динамику роста инвестиций - РИА Новости, 22.08.2023
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18:02 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/investitsii-1891573111.html
Путин призвал сохранить динамику роста инвестиций
Путин призвал сохранить динамику роста инвестиций - РИА Новости, 22.08.2023
Путин призвал сохранить динамику роста инвестиций
Инвестиции должны вырасти в реальном выражении к 2030 году на не менее 70% по сравнению с 2020 годом, важно поддержать инвестиции и предприятия, компании в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:02
2023-08-22T18:02
экономика
россия
владимир путин
инвестиции
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инвестиции должны вырасти в реальном выражении к 2030 году на не менее 70% по сравнению с 2020 годом, важно поддержать инвестиции и предприятия, компании в открытии производств, освоении новых технических решений и создании рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин. "Очень важно сохранить такую динамику в промышленности, поддержать инвестиции и предприятия, компании в открытии производств, освоении новых технических решений и создании рабочих мест. Отмечу, что на этот счет установлен целевой показатель. К 2030 году инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70% по сравнению с 2020 годом", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства добавил, что динамика в этой сфере хорошая уже третий год подряд - она превышает плановые значения.
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экономика, россия, владимир путин, инвестиции
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инвестиции
Путин призвал сохранить динамику роста инвестиций

Путин: инвестиции должны вырасти к 2030 году на более 70% по сравнению с 2020-м

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инвестиции должны вырасти в реальном выражении к 2030 году на не менее 70% по сравнению с 2020 годом, важно поддержать инвестиции и предприятия, компании в открытии производств, освоении новых технических решений и создании рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Очень важно сохранить такую динамику в промышленности, поддержать инвестиции и предприятия, компании в открытии производств, освоении новых технических решений и создании рабочих мест. Отмечу, что на этот счет установлен целевой показатель. К 2030 году инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70% по сравнению с 2020 годом", - сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства добавил, что динамика в этой сфере хорошая уже третий год подряд - она превышает плановые значения.
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