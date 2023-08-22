Рейтинг@Mail.ru
Энергетическая инфраструктура Кривого Рога получила повреждения - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 22.08.2023 (обновлено: 08:38 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/infrastruktura-1891429640.html
Энергетическая инфраструктура Кривого Рога получила повреждения
Энергетическая инфраструктура Кривого Рога получила повреждения - РИА Новости, 22.08.2023
Энергетическая инфраструктура Кривого Рога получила повреждения
В результате ракетного удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Кривом Роге, сообщил мэр украинского города Александр Вилкул в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:14
2023-08-22T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
александр вилкул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В результате ракетного удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Кривом Роге, сообщил мэр украинского города Александр Вилкул в Telegram-канале. "Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск. Частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта", — написал он.Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Запорожье.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891323445.html
кривой рог
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_44:0:2345:1726_1920x0_80_0_0_7081a3f08a99c91c6fe4bf724ce5f9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кривой рог, украина, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Александр Вилкул
Энергетическая инфраструктура Кривого Рога получила повреждения

Мэр Кривого Рога сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в городе

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В результате ракетного удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Кривом Роге, сообщил мэр украинского города Александр Вилкул в Telegram-канале.
«
"Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск. Частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта", — написал он.
Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Запорожье.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Договор последней надежды. Украину поставили перед страшным фактом
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаАлександр Вилкул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала