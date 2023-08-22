https://ria.ru/20230822/infrastruktura-1891429640.html

Энергетическая инфраструктура Кривого Рога получила повреждения

Энергетическая инфраструктура Кривого Рога получила повреждения - РИА Новости, 22.08.2023

Энергетическая инфраструктура Кривого Рога получила повреждения

В результате ракетного удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Кривом Роге, сообщил мэр украинского города Александр Вилкул в Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:14

2023-08-22T08:14

2023-08-22T08:38

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В результате ракетного удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Кривом Роге, сообщил мэр украинского города Александр Вилкул в Telegram-канале. "Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение в них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск. Частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта", — написал он.Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Запорожье.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230822/ukraina-1891323445.html

кривой рог

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Влада Копылова

в мире, кривой рог, украина, александр вилкул