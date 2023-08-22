https://ria.ru/20230822/gosnagrady-1891568771.html

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 22.08.2023

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в День Государственного флага Российской Федерации вручил государственные и региональные награды жителям... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:52

2023-08-22T17:52

2023-08-22T17:52

тверская область

тверь

вышний волочек

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в День Государственного флага Российской Федерации вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также паспорта юным гражданам России, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Этот праздник объединяет нас чувством уважения к официальному государственному символу нашего Отечества, олицетворяющему великую, мощную и независимую мировую державу. На протяжении многовековой истории под российским флагом развивалась и крепла самая большая страна в мире, собравшая в один общий дом многие народы и огромные территории. Бело-сине-красный триколор стал символом выдающихся ратных и трудовых побед, научных открытий, высочайших достижений в искусстве, культуре, спорте", - приводятся в сообщении слова Рудени. По информации пресс-службы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен артист Тверского театра юного зрителя Александр Романов. Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены генеральный директор и президент "Завидово Девелопмент" Константин Забродин и Дмитрий Окороков. Кроме того, почетные знаки "Слава матери" и "Слава отца" вручены Анне Изюмовой из Старицкого округа и Максиму Дегтеву из Молоковского округа, в семьях каждого из которых воспитывается по восемь детей. Штурману 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии, участнику СВО подполковнику Андрею Жовняку глава региона вручил памятный знак "За доблестную службу в Тверской области". Отраслевых почетных званий удостоены работники здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, промышленности, физической культуры. Пяти школьникам из Твери, Зубцова, Вышнего Волочка и Осташкова губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230822/remont-1891552167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, вышний волочек, игорь руденя