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Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 22.08.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:52 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/gosnagrady-1891568771.html
Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области
Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области - РИА Новости, 22.08.2023
Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в День Государственного флага Российской Федерации вручил государственные и региональные награды жителям... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:52
2023-08-22T17:52
тверская область
тверь
вышний волочек
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в День Государственного флага Российской Федерации вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также паспорта юным гражданам России, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Этот праздник объединяет нас чувством уважения к официальному государственному символу нашего Отечества, олицетворяющему великую, мощную и независимую мировую державу. На протяжении многовековой истории под российским флагом развивалась и крепла самая большая страна в мире, собравшая в один общий дом многие народы и огромные территории. Бело-сине-красный триколор стал символом выдающихся ратных и трудовых побед, научных открытий, высочайших достижений в искусстве, культуре, спорте", - приводятся в сообщении слова Рудени. По информации пресс-службы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен артист Тверского театра юного зрителя Александр Романов. Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены генеральный директор и президент "Завидово Девелопмент" Константин Забродин и Дмитрий Окороков. Кроме того, почетные знаки "Слава матери" и "Слава отца" вручены Анне Изюмовой из Старицкого округа и Максиму Дегтеву из Молоковского округа, в семьях каждого из которых воспитывается по восемь детей. Штурману 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии, участнику СВО подполковнику Андрею Жовняку глава региона вручил памятный знак "За доблестную службу в Тверской области". Отраслевых почетных званий удостоены работники здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, промышленности, физической культуры. Пяти школьникам из Твери, Зубцова, Вышнего Волочка и Осташкова губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации, пояснили в пресс-службе.
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тверь, вышний волочек, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Вышний Волочек, Игорь Руденя

Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

© Фото пресс-службы правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды жителям
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды жителям
© Фото пресс-службы правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил госнаграды жителям
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник в День Государственного флага Российской Федерации вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, а также паспорта юным гражданам России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Этот праздник объединяет нас чувством уважения к официальному государственному символу нашего Отечества, олицетворяющему великую, мощную и независимую мировую державу. На протяжении многовековой истории под российским флагом развивалась и крепла самая большая страна в мире, собравшая в один общий дом многие народы и огромные территории. Бело-сине-красный триколор стал символом выдающихся ратных и трудовых побед, научных открытий, высочайших достижений в искусстве, культуре, спорте", - приводятся в сообщении слова Рудени.
Губернатор Тверской области Игоь Руденя - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Руденя: в 2023 году отремонтируют 450 км дорог Верхневолжья по нацпроекту
Вчера, 16:49
По информации пресс-службы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен артист Тверского театра юного зрителя Александр Романов. Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены генеральный директор и президент "Завидово Девелопмент" Константин Забродин и Дмитрий Окороков. Кроме того, почетные знаки "Слава матери" и "Слава отца" вручены Анне Изюмовой из Старицкого округа и Максиму Дегтеву из Молоковского округа, в семьях каждого из которых воспитывается по восемь детей.
Штурману 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии, участнику СВО подполковнику Андрею Жовняку глава региона вручил памятный знак "За доблестную службу в Тверской области". Отраслевых почетных званий удостоены работники здравоохранения, культуры и искусства, муниципальной службы, промышленности, физической культуры.
Пяти школьникам из Твери, Зубцова, Вышнего Волочка и Осташкова губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьВышний ВолочекИгорь Руденя
 
 
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