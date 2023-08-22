https://ria.ru/20230822/germaniya-1891485626.html

Немецкое СМИ опубликовало компрометирующие Шольца письма

Немецкое СМИ опубликовало компрометирующие Шольца письма - РИА Новости, 22.08.2023

Немецкое СМИ опубликовало компрометирующие Шольца письма

Немецкое издание Stern получило доступ к ряду электронных писем, которые ставят под сомнения показания канцлера Германии Олафа Шольца по так называемому делу... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:49

2023-08-22T12:49

2023-08-22T12:59

в мире

гамбург (город)

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Немецкое издание Stern получило доступ к ряду электронных писем, которые ставят под сомнения показания канцлера Германии Олафа Шольца по так называемому делу Cum-Ex о присвоении государственных средств. В 2018 году вышли крупные расследования различных СМИ о налоговых схемах Cum-Ex, с помощью которых обогатились сети мошенников, используя схему по возврату налогов. В дату объявления дивидендов мошенники перемещали акции с ("cum") и без ("ex") прав на дивиденды, присваивая часть средств. В 2016 году, когда нынешний канцлер Шольц был бургомистром и председателем партии социал-демократов (СДПГ) в Гамбурге, налоговая инспекция потребовала взыскать с гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO 47 миллионов евро, которые банк получил в результате налоговой схемы за один лишь 2009 год, однако по непонятным причинам не соблюла исковую давность. Незадолго до этого Шольц принял у себя акционеров упомянутого банка - частного банкира Кристиана Олеариуса и совладельца Банка Макса Варбурга. Позже Шольц заявит следственному комитету, что "не помнит" содержания состоявшейся беседы, но подтвердит, что она была, ссылаясь на свой календарь. Однако теперь корректность слов Шольца о наличии встречи с Олеариусом в его календаре может быть поставлена под сомнение. Издание Stern опубликовало фрагменты письма главы офиса Шольца времен его руководства Гамбургом Жанетт Швамбергер от апреля 2021 года. "Меня это раздражает. Я никогда не видела никакой запланированной встречи с Олеариусом в календаре за ноябрь 2017 года. Не было никакой запланированной встречи и в октябре 2017 года. Все это странно", - писала Швамбергер доверенному лицу Шольца Вольфгангу Шмидту, который сейчас возглавляет администрацию канцлера. Шмидт ответил Швамбергер, что "встреча была запланирована на ноябрь 2017 года". "Я помню, что мы это видели", - добавил он. В феврале прошлого года гамбургский адвокат Герхард Штрате подал иск "по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов" против бывшего бургомистра Гамбурга Шольца и сменившего его на этом посту Петера Ченчера. Штрате полагал, что оба политика были причастны к делу Cum-Ex, в ходе которого гамбургский банк Warburg мошенническим образом присваивал государственные средства. Генеральная прокуратура отклонила иск как "необоснованный".

https://ria.ru/20221208/sholts-1837103908.html

https://ria.ru/20230806/tramp-1888434834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гамбург (город), германия, олаф шольц