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Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15% - РИА Новости, 22.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:16 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/gazoanalizatory-1891446581.html
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15% - РИА Новости, 22.08.2023
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
Производственные мощности увеличились на столичном предприятии, которое выпускает газоаналитическое оборудование, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:16
2023-08-22T10:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Производственные мощности увеличились на столичном предприятии, которое выпускает газоаналитическое оборудование, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Оборудование производителя из Москвы "Промприбор-Р" позволяет контролировать. наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон. Это позволяет предупредить возникновение аварийных ситуаций и несчастные случаи на опасных производственных предприятиях и объектах коммунального хозяйства. Данная компания активно инвестирует в собственное развитие для роста объемов выпуска продукции. Так, ей удалось на 200 кв. м нарастить площади, провести модернизацию оборудования и увеличить штат сотрудников", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что увеличение производственных мощностей на предприятии можно оценить примерно в 15%. Благодаря данному росту фирма сможет производить как минимум на 10% больше готовой продукции.Как отметили в пресс-службе, порядка 100 организаций РФ используют продукцию данной компании. Ее изделия состоят из большой доли российских комплектующих.В свою очередь, гендиректор компании Иван Лебедев пояснил, что благодаря техническому переоснащению на опасных производственных объектах в России снижается общая аварийность. Также роль в этом играет переподготовка сотрудников, которые отвечают за промышленную безопасность рабочих.Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. На них делают различную продукцию: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и пр.По данным пресс-службы, развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, а также искать партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, в городе разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20230821/biznes-missiya-1891348224.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%

© Фото : пресс-служба ДИППМосковская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15% - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Производственные мощности увеличились на столичном предприятии, которое выпускает газоаналитическое оборудование, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Оборудование производителя из Москвы "Промприбор-Р" позволяет контролировать. наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон. Это позволяет предупредить возникновение аварийных ситуаций и несчастные случаи на опасных производственных предприятиях и объектах коммунального хозяйства. Данная компания активно инвестирует в собственное развитие для роста объемов выпуска продукции. Так, ей удалось на 200 кв. м нарастить площади, провести модернизацию оборудования и увеличить штат сотрудников", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 3
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 3
© Фото : пресс-служба ДИППМосковская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 3
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 3
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 3
Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 3
Он добавил, что увеличение производственных мощностей на предприятии можно оценить примерно в 15%. Благодаря данному росту фирма сможет производить как минимум на 10% больше готовой продукции.
Как отметили в пресс-службе, порядка 100 организаций РФ используют продукцию данной компании. Ее изделия состоят из большой доли российских комплектующих.
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В свою очередь, гендиректор компании Иван Лебедев пояснил, что благодаря техническому переоснащению на опасных производственных объектах в России снижается общая аварийность. Также роль в этом играет переподготовка сотрудников, которые отвечают за промышленную безопасность рабочих.
Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. На них делают различную продукцию: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и пр.
По данным пресс-службы, развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, а также искать партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, в городе разработан ряд антикризисных инструментов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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