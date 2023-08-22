Московская компания нарастила мощности производства газоанализаторов на 15%

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Производственные мощности увеличились на столичном предприятии, которое выпускает газоаналитическое оборудование, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Оборудование производителя из Москвы "Промприбор-Р" позволяет контролировать. наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон. Это позволяет предупредить возникновение аварийных ситуаций и несчастные случаи на опасных производственных предприятиях и объектах коммунального хозяйства. Данная компания активно инвестирует в собственное развитие для роста объемов выпуска продукции. Так, ей удалось на 200 кв. м нарастить площади, провести модернизацию оборудования и увеличить штат сотрудников", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что увеличение производственных мощностей на предприятии можно оценить примерно в 15%. Благодаря данному росту фирма сможет производить как минимум на 10% больше готовой продукции.Как отметили в пресс-службе, порядка 100 организаций РФ используют продукцию данной компании. Ее изделия состоят из большой доли российских комплектующих.В свою очередь, гендиректор компании Иван Лебедев пояснил, что благодаря техническому переоснащению на опасных производственных объектах в России снижается общая аварийность. Также роль в этом играет переподготовка сотрудников, которые отвечают за промышленную безопасность рабочих.Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. На них делают различную продукцию: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и пр.По данным пресс-службы, развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, а также искать партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, в городе разработан ряд антикризисных инструментов.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Производственные мощности увеличились на столичном предприятии, которое выпускает газоаналитическое оборудование, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Оборудование производителя из Москвы "Промприбор-Р" позволяет контролировать. наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон. Это позволяет предупредить возникновение аварийных ситуаций и несчастные случаи на опасных производственных предприятиях и объектах коммунального хозяйства. Данная компания активно инвестирует в собственное развитие для роста объемов выпуска продукции. Так, ей удалось на 200 кв. м нарастить площади, провести модернизацию оборудования и увеличить штат сотрудников", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что увеличение производственных мощностей на предприятии можно оценить примерно в 15%. Благодаря данному росту фирма сможет производить как минимум на 10% больше готовой продукции.
Как отметили в пресс-службе, порядка 100 организаций РФ используют продукцию данной компании. Ее изделия состоят из большой доли российских комплектующих.
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В свою очередь, гендиректор компании Иван Лебедев пояснил, что благодаря техническому переоснащению на опасных производственных объектах в России снижается общая аварийность. Также роль в этом играет переподготовка сотрудников, которые отвечают за промышленную безопасность рабочих.
Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. На них делают различную продукцию: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и пр.
По данным пресс-службы, развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, а также искать партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, в городе разработан ряд антикризисных инструментов.
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