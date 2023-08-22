https://ria.ru/20230822/gagauziya-1891457156.html

Глава Гагаузии назначила двух новых советников

Глава Гагаузии назначила двух новых советников - РИА Новости, 22.08.2023

Глава Гагаузии назначила двух новых советников

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что назначила двух новых своих советников – мэра города Оргеева Павла Вережану и депутата горсовета... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:54

2023-08-22T10:54

2023-08-22T10:54

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

юрий кузнецов

дмитрий константинов

евгения гуцул

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 22 авг - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что назначила двух новых своих советников – мэра города Оргеева Павла Вережану и депутата горсовета Кишинева Юрия Кузнецова, которые прежде значились в списке состава исполкома. В понедельник глава региона заявила, что представила местному парламенту - Народному собранию - обновленный состав исполкома (правительства), учтя все требования депутатов. Ранее депутаты не смогли прийти к консенсусу по вопросу утверждения состава исполкома, предложенного Гуцул, назвав нарушением тот факт, что среди членов исполкома оказались главы трех районов Гагаузии, а также лица, не владеющие гагаузским языком. Инициативу заблокировал спикер парламента Дмитрий Константинов, несмотря на то, что члены правительства выполнили прозвучавшее ранее требование пройти проверку лингвистической комиссии. "Мною было подписано распоряжение о назначении на должность двух советников, чья работа будет направлена на поддержание приоритетных направлений развития АТО (Автономно-территориального образования – ред.) Гагаузии", - написала в своем телеграм-канале Гуцул. По ее словам, Вережану был назначен советником главы региона по приоритетным направлениям развития экономики и научно-технического прогресса. А Кузнецов будет ответственен за обеспечение взаимодействия с органами публичного управления. Ранее Гуцул назначила гражданского активиста Михаила Влаха советником по связям с общественностью и СМИ. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230821/gagauziya-1891243497.html

https://ria.ru/20230807/gagauziya-1888575211.html

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гагаузия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, юрий кузнецов, дмитрий константинов, евгения гуцул, таможенный союз