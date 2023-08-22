https://ria.ru/20230822/frantsiya-1891556137.html

Дипмиссия России прокомментировала наращивание Францией помощи Украине

Дипмиссия России прокомментировала наращивание Францией помощи Украине - РИА Новости, 22.08.2023

Дипмиссия России прокомментировала наращивание Францией помощи Украине

Заявления посла Украины в Париже о наращивании военной помощи Франции Киеву подтверждают вовлеченность Парижа в конфликт и его эскалацию, сообщили в посольстве... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:59

2023-08-22T16:59

2023-08-22T17:01

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 22 авг – РИА Новости. Заявления посла Украины в Париже о наращивании военной помощи Франции Киеву подтверждают вовлеченность Парижа в конфликт и его эскалацию, сообщили в посольстве РФ в Париже. "Откровения посла Украины во Франции Вадима Омельченко в интервью украинскому изданию "Левый берег" о предоставляемой Францией военной помощи Киеву, а также о планах по ее наращиванию являются подтверждением очевидного факта: вопреки официальным заявлениям о том, что Франция не является стороной конфликта, Париж непосредственно вовлечен в него и своими действиями способствует не урегулированию, а эскалации ситуации", - говорится в распространенном во вторник комментарии посольства. Ранее Омельченко подтвердил передачу Парижем Киеву первой партии ракет SCALP, отметив, что поставки продолжатся. Он также сообщил, что Киев ведет переговоры с Парижем о предоставлении украинским войскам дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО). "Больно видеть, как французским оружием убивают россиян, наносят удары, в результате которых гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура. Причастные к пособничеству террористической деятельности киевского режима должны осознавать всю меру своей ответственности", - отметили в диппредставительстве. В посольстве также указали на то, что "концентрация потенциала и ресурсов французской экономики на цели военной поддержки киевского режима" не отвечает интересам французских граждан. Париж уже поставил Киеву ряд 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Позже президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж поставит Украине 50 ракет дальнего действия Scalp для "поддержки" наступления ВСУ. В июне Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230712/bred-1883646916.html

https://ria.ru/20230711/rakety-1883496145.html

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украина, вооруженные силы украины, франция, в мире, эммануэль макрон, нато