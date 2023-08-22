Рейтинг@Mail.ru
Дипмиссия России прокомментировала наращивание Францией помощи Украине - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 22.08.2023 (обновлено: 17:01 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/frantsiya-1891556137.html
Дипмиссия России прокомментировала наращивание Францией помощи Украине
Дипмиссия России прокомментировала наращивание Францией помощи Украине - РИА Новости, 22.08.2023
Дипмиссия России прокомментировала наращивание Францией помощи Украине
Заявления посла Украины в Париже о наращивании военной помощи Франции Киеву подтверждают вовлеченность Парижа в конфликт и его эскалацию, сообщили в посольстве... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:59
2023-08-22T17:01
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
франция
в мире
эммануэль макрон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
ПАРИЖ, 22 авг – РИА Новости. Заявления посла Украины в Париже о наращивании военной помощи Франции Киеву подтверждают вовлеченность Парижа в конфликт и его эскалацию, сообщили в посольстве РФ в Париже. "Откровения посла Украины во Франции Вадима Омельченко в интервью украинскому изданию "Левый берег" о предоставляемой Францией военной помощи Киеву, а также о планах по ее наращиванию являются подтверждением очевидного факта: вопреки официальным заявлениям о том, что Франция не является стороной конфликта, Париж непосредственно вовлечен в него и своими действиями способствует не урегулированию, а эскалации ситуации", - говорится в распространенном во вторник комментарии посольства. Ранее Омельченко подтвердил передачу Парижем Киеву первой партии ракет SCALP, отметив, что поставки продолжатся. Он также сообщил, что Киев ведет переговоры с Парижем о предоставлении украинским войскам дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО). "Больно видеть, как французским оружием убивают россиян, наносят удары, в результате которых гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура. Причастные к пособничеству террористической деятельности киевского режима должны осознавать всю меру своей ответственности", - отметили в диппредставительстве. В посольстве также указали на то, что "концентрация потенциала и ресурсов французской экономики на цели военной поддержки киевского режима" не отвечает интересам французских граждан. Париж уже поставил Киеву ряд 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Позже президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж поставит Украине 50 ракет дальнего действия Scalp для "поддержки" наступления ВСУ. В июне Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230712/bred-1883646916.html
https://ria.ru/20230711/rakety-1883496145.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, франция, в мире, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция, В мире, Эммануэль Макрон, НАТО
Дипмиссия России прокомментировала наращивание Францией помощи Украине

Дипмиссия России: новая помощь Киеву доказывает вовлеченность Парижа в конфликт

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 авг – РИА Новости. Заявления посла Украины в Париже о наращивании военной помощи Франции Киеву подтверждают вовлеченность Парижа в конфликт и его эскалацию, сообщили в посольстве РФ в Париже.
"Откровения посла Украины во Франции Вадима Омельченко в интервью украинскому изданию "Левый берег" о предоставляемой Францией военной помощи Киеву, а также о планах по ее наращиванию являются подтверждением очевидного факта: вопреки официальным заявлениям о том, что Франция не является стороной конфликта, Париж непосредственно вовлечен в него и своими действиями способствует не урегулированию, а эскалации ситуации", - говорится в распространенном во вторник комментарии посольства.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Безумие". Во Франции обрушились на Макрона из-за нового решения по Украине
12 июля, 02:47
Ранее Омельченко подтвердил передачу Парижем Киеву первой партии ракет SCALP, отметив, что поставки продолжатся. Он также сообщил, что Киев ведет переговоры с Парижем о предоставлении украинским войскам дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО).
«
"Больно видеть, как французским оружием убивают россиян, наносят удары, в результате которых гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура. Причастные к пособничеству террористической деятельности киевского режима должны осознавать всю меру своей ответственности", - отметили в диппредставительстве.
В посольстве также указали на то, что "концентрация потенциала и ресурсов французской экономики на цели военной поддержки киевского режима" не отвечает интересам французских граждан.
Париж уже поставил Киеву ряд 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Позже президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж поставит Украине 50 ракет дальнего действия Scalp для "поддержки" наступления ВСУ. В июне Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Кремль отреагировал на решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
11 июля, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныФранцияВ миреЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала