https://ria.ru/20230822/dtp-1891616053.html

В Иваново в ДТП с участием автобуса пострадали девять человек

В Иваново в ДТП с участием автобуса пострадали девять человек - РИА Новости, 22.08.2023

В Иваново в ДТП с участием автобуса пострадали девять человек

Девять человек, по предварительным данным, получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в Иваново, большинству пострадавших помощь оказана на месте,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:35

2023-08-22T21:35

2023-08-22T21:48

происшествия

иваново

авто

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РЯЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Девять человек, по предварительным данным, получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в Иваново, большинству пострадавших помощь оказана на месте, сообщило УМВД по региону на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По данным полиции, легковой автомобиль Geely при повороте налево не пропустил встречный автобус ПАЗ седьмого маршрута, после чего произошло столкновение. Легковушку отбросило на автомобиль Volvo, который получил механические повреждения. "В салоне автобуса на момент аварии находилось 15 пассажиров. Девять получили различные не опасные для жизни травмы. Это предварительные данные. Одну женщину с травмой ноги доставили в травмпункт. Большинству пассажиров оказана помощь на месте. Водители транспортных средств не пострадали", - говорится в сообщении УМВД.Уточняется, что движение транспорта на месте ДТП не нарушено.

иваново

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, иваново, авто