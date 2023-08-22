https://ria.ru/20230822/dtp-1891607787.html

На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП

На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП - РИА Новости, 22.08.2023

На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП

Следователи завели уголовное дело после ДТП с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток, он и его 17-летний пассажир погибли,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T20:39

2023-08-22T20:39

2023-08-22T20:39

происшествия

авто

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после ДТП с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток, он и его 17-летний пассажир погибли, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства. Предварительно, во вторник утром на 52-м километре автодороги Стародеревянковская – Ленинградская - Кисляковская 13-летний подросток на машине отца выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир погибли. Кроме того, в медучреждение доставлен водитель одного из встречных автомобилей. "Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя автомобилями, в результате которого погибли двое подростков (часть 5 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891533651.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, краснодарский край, россия