https://ria.ru/20230822/dtp-1891607787.html
На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП
На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП - РИА Новости, 22.08.2023
На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП
Следователи завели уголовное дело после ДТП с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток, он и его 17-летний пассажир погибли,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:39
2023-08-22T20:39
2023-08-22T20:39
происшествия
авто
краснодарский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после ДТП с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток, он и его 17-летний пассажир погибли, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства. Предварительно, во вторник утром на 52-м километре автодороги Стародеревянковская – Ленинградская - Кисляковская 13-летний подросток на машине отца выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир погибли. Кроме того, в медучреждение доставлен водитель одного из встречных автомобилей. "Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя автомобилями, в результате которого погибли двое подростков (часть 5 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891533651.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, краснодарский край, россия
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Россия
На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП
На Кубани подросток взял машину родителей и разбился в ДТП вместе с пассажиром