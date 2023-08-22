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На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП - РИА Новости, 22.08.2023
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20:39 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/dtp-1891607787.html
На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП
На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП - РИА Новости, 22.08.2023
На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП
Следователи завели уголовное дело после ДТП с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток, он и его 17-летний пассажир погибли,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:39
2023-08-22T20:39
происшествия
авто
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после ДТП с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток, он и его 17-летний пассажир погибли, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства. Предварительно, во вторник утром на 52-м километре автодороги Стародеревянковская – Ленинградская - Кисляковская 13-летний подросток на машине отца выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир погибли. Кроме того, в медучреждение доставлен водитель одного из встречных автомобилей. "Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя автомобилями, в результате которого погибли двое подростков (часть 5 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891533651.html
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происшествия, авто, краснодарский край, россия
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Россия
На Кубани 13-летний водитель устроит смертельное ДТП

На Кубани подросток взял машину родителей и разбился в ДТП вместе с пассажиром

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после ДТП с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток, он и его 17-летний пассажир погибли, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.
Предварительно, во вторник утром на 52-м километре автодороги Стародеревянковская – Ленинградская - Кисляковская 13-летний подросток на машине отца выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир погибли. Кроме того, в медучреждение доставлен водитель одного из встречных автомобилей.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя автомобилями, в результате которого погибли двое подростков (часть 5 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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