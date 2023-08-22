https://ria.ru/20230822/dtp-1891456779.html
При столкновении двух автобусов в Краснодарском крае пострадали дети
При столкновении двух автобусов в Краснодарском крае пострадали дети - РИА Новости, 22.08.2023
При столкновении двух автобусов в Краснодарском крае пострадали дети
Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:50
2023-08-22T10:50
2023-08-22T13:37
происшествия
краснодарский край
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации района.По данным властей, примерно в 9.30 на трассе Майкоп-Туапсе в районе села Кирпичное произошла авария с участием двух автобусов пригородного сообщения. В первом находились семь человек вместе с водителем. Во втором - три пассажира и водитель."Трое взрослых, два из них водители, с травмами средней тяжести доставлены: один - в ТЦРБ № 1, двое - в ТРЦБ № 3. Двое детей в возрасте 12-15 лет, получившие лёгкие травмы, будут доставлены в ТЦРБ №1 на обследование", - говорится в сообщении.Отмечается, что на этом участке дороги движение запущено по одной полосе. Власти просят по возможности отказаться от поездок в данном направлении.По факту ДТП Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку. Все оперативные службы находятся на месте аварии, при необходимости людям оказывается медицинская помощь, добавляют в надзорном ведомстве края.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891424196.html
краснодарский край
туапсинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край, туапсинский район
Происшествия, Краснодарский край, Туапсинский район
При столкновении двух автобусов в Краснодарском крае пострадали дети
При столкновении автобусов под Туапсе пострадали пять человек, включая детей
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости.
Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили
в пресс-службе администрации района.
По данным властей, примерно в 9.30 на трассе Майкоп-Туапсе в районе села Кирпичное произошла авария с участием двух автобусов пригородного сообщения. В первом находились семь человек вместе с водителем. Во втором - три пассажира и водитель.
"Трое взрослых, два из них водители, с травмами средней тяжести доставлены: один - в ТЦРБ № 1, двое - в ТРЦБ № 3. Двое детей в возрасте 12-15 лет, получившие лёгкие травмы, будут доставлены в ТЦРБ №1 на обследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этом участке дороги движение запущено по одной полосе. Власти просят по возможности отказаться от поездок в данном направлении.
По факту ДТП Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку. Все оперативные службы находятся на месте аварии, при необходимости людям оказывается медицинская помощь, добавляют в надзорном ведомстве края.
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