https://ria.ru/20230822/dtp-1891456779.html

При столкновении двух автобусов в Краснодарском крае пострадали дети

При столкновении двух автобусов в Краснодарском крае пострадали дети - РИА Новости, 22.08.2023

При столкновении двух автобусов в Краснодарском крае пострадали дети

Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:50

2023-08-22T10:50

2023-08-22T13:37

происшествия

краснодарский край

туапсинский район

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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации района.По данным властей, примерно в 9.30 на трассе Майкоп-Туапсе в районе села Кирпичное произошла авария с участием двух автобусов пригородного сообщения. В первом находились семь человек вместе с водителем. Во втором - три пассажира и водитель."Трое взрослых, два из них водители, с травмами средней тяжести доставлены: один - в ТЦРБ № 1, двое - в ТРЦБ № 3. Двое детей в возрасте 12-15 лет, получившие лёгкие травмы, будут доставлены в ТЦРБ №1 на обследование", - говорится в сообщении.Отмечается, что на этом участке дороги движение запущено по одной полосе. Власти просят по возможности отказаться от поездок в данном направлении.По факту ДТП Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку. Все оперативные службы находятся на месте аварии, при необходимости людям оказывается медицинская помощь, добавляют в надзорном ведомстве края.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891424196.html

краснодарский край

туапсинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодарский край, туапсинский район