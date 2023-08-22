https://ria.ru/20230822/dozhdi-1891610176.html

В селе в Приморье дожди вновь подтопили дома

В селе в Приморье дожди вновь подтопили дома - РИА Новости, 22.08.2023

В селе в Приморье дожди вновь подтопили дома

Дожди во вторник подтопили дома в селе Хороль Приморского края, для эвакуации жителей развёрнуты два пункта временного размещения, сообщил в своём... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T20:58

2023-08-22T20:58

2023-08-22T20:58

происшествия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

советский

киров

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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Дожди во вторник подтопили дома в селе Хороль Приморского края, для эвакуации жителей развёрнуты два пункта временного размещения, сообщил в своём телеграм-канале глава Хорольского округа Алексей Губайдуллин. "Ситуация сложная. В Хороле есть затопленные дома на перекрёстке Советская - Кирова... Для эвакуации населения, пострадавшего от затоплений, развёрнуты пункты временного размещения (ПВР) в поселке Ярославский и селе Хороль", - написал Губайдуллин, добавив, что дождь прошёл днем, ночью также ожидаются осадки. По его словам, воду оперативно откачивают, для просушки домов применяют тепловые пушки. Жителей, которые из-за подтоплений не могут покинуть дома, глава округа призвал обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу. "Помощь будет оказана", - уточнил Губайдуллин. Свое сообщение глава округа проиллюстрировал фотографиями, на которых некоторые жители стоят уже в резиновых сапогах в комнате, на полу видны лужи, мокрые половицы, уложены дощечки для прохода. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. В крае введен региональный режим ЧС. По информации краевого министерства ГО и ЧС, число домов, подтопленных после паводка, сократилось с 2945 утром во вторник, 15 августа, до 41 спустя неделю. Позже ведомство сообщило, что в крае тепловыми пушками просушено 624 дома, из 500 домов откачена вода, с придомовых территорий вывезено 5, 446 тысячи тонн мусора. Для ликвидации последствий ливней и паводка совместно с МЧС сформировано 177 аварийно-восстановительных бригад, привлечены 1131 человек, 245 единиц техники и 30 лодок.

https://ria.ru/20230822/primore-1891421644.html

https://ria.ru/20230819/primore-1891024641.html

приморский край

советский

киров

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происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), советский , киров