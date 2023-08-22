https://ria.ru/20230822/dokumenty-1891414763.html

Раскрыты архивы о зверствах латышских карателей в годы Второй мировой войны

Раскрыты архивы о зверствах латышских карателей в годы Второй мировой войны - РИА Новости, 22.08.2023

Раскрыты архивы о зверствах латышских карателей в годы Второй мировой войны

ФСБ России опубликовала архивные документы о деятельности советских органов государственной безопасности, ловивших на освобожденной территории Латвийской ССР... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T02:35

2023-08-22T02:35

2023-08-22T02:37

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы о деятельности советских органов государственной безопасности, ловивших на освобожденной территории Латвийской ССР пособников нацистской Германии - членов латышской националистической организации "Айзсарги", виновных в массовых убийствах мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Розыск пособников оккупантов, активно участвовавших наравне с немецкими карателями в геноциде мирных советских граждан, были одной из приоритетных задач органов контрразведки "Смерш" после изгнания гитлеровских войск с территории СССР. Из показаний свидетелей злодеяний оккупационных властей против гражданского населения следует, что националисты из прибалтийских республик не уступали в жестокости немцам, а часто и превосходили их. Отступая под ударами Красной армии, некоторых своих приспешников гитлеровцы забрали с собой, но большую часть оставили в качестве вооруженного подполья для террора и диверсий в тылу советских войск. Эти запятнанные кровью невинных жертв преступники скрывались в лесах и на хуторах, регулярно терроризируя местное население, поддерживавшее советскую власть. После упразднения в 1946 году органов контрразведки "Смерш" розыском военных преступников продолжили заниматься органы МГБ-КГБ при Совете министров СССР, поскольку преступления нацистов и их пособников против мирного населения не имеют срока давности. В спецсообщении начальника отдела контрразведки "Смерш" 3-й Ударной армии полковника Мирошниченко начальнику управления "Смерш" 2-го Прибалтийского фронта генерал-майору Железникову в 1944 году сообщалось, что контрразведчиками на освобожденной от противника территории Латвии "установлена известная военно-фашистская организация "Айзсарги", которая при отходе немцев из Латвии получила приказ немецкого командования и своего центра подготовить своих участников к переходу на нелегальное положение и создать базы оружия, боеприпасов и продовольствия для борьбы с советской властью". В еще одном спецсообщении Мирошниченко Железникову отмечалось, что "Айзсарги" стали "базой, откуда брались кадры на государственные должности – самоуправления (бургомистры, старшины, полицейские и другие ответственные государственные служащие)". "Наряду с этим из "айзергов" были созданы карательные отряды, проводившие борьбу и расправление с оставшимися под оккупацией советскими патриотами, проводили расстрелы еврейского населения, а некоторые выезжали проводить карательные экспедиции против партизан в Белорусскую, Ленинградскую и Калининскую области", - писал Мирошниченко. В справке от 29 июня 1973 года следственного отдела КГБ при Совете министров Латвийской ССР изложены свидетельские показания очевидцев об участии "айзсаргов" в уничтожении мирного населения Латвийской ССР, в частности, преступной деятельности бывшего начальника 4-го полицейского участка Резекненского уезда Харальда Пунтулиса. "Для запугивания жителей и усиления кровавого террора Пунтулис... организовал публичный расстрел на базарной площади города Резекне еще оставшихся в живых 30 мужчин, в том числе нескольких подростков деревни Аудрини. Он же руководил этим расстрелом... Пунтулис всеми силами и средствами, имеющимися в его распоряжении, осуществлял бесчеловечную гитлеровскую расовую политику. Он систематически организовывал и руководил акциями по истреблению жителей еврейской и цыганской национальностей. Из трофейного документа – "Обзор деятельности Резекненской уездной полиции на 20 июня 1942 года" усматривается, что на территории подчиненного Пунтулису 4-го полицейского участка в числе других расстреляно 713 евреев и 28 цыган", - отмечалось в справке. Кроме того, из спецсообщения секретаря ЦК компартии Латвии Калнберзиньша от 22 августа 1944 года о массовом расстреле евреев в местечке Прели августа следует, что в расстреле стариков, женщин и детей принимали активное участие группы вооруженных "айзсаргов". В Латвии 23 августа отмечается день памяти жертв репрессий в ходе якобы оккупации республики Советским Союзом. Он приурочен к очередной годовщине подписания договора о ненападении между СССР и Германией. Этот документ (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее. Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти. Как указывают профессиональные эксперты, прибалтийские страны в своих притязаниях на компенсации за пребывание в СССР не учитывают нематериальные блага, которые страны региона получали в составе Советского Союза, включая определенный уровень защищенности в послевоенное время, очень высокий уровень образования и здравоохранения. Кроме того, в качестве материальных аспектов стоит вспомнить общий подход советского правительства в оказываемой поддержке другим республикам СССР: действовал принцип помощи и развития других экономик, включая Прибалтику, за счет более обеспеченных регионов, поясняют специалисты.

https://ria.ru/20230419/zdanovich-1866093914.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866217724.html

https://ria.ru/20230316/latviya-1858203249.html

https://ria.ru/20230622/dokumenty-1879708002.html

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