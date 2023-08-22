https://ria.ru/20230822/dedollarizatsiya-1891589267.html

Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС

Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023

Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС

В БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума союза. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:05

2023-08-22T19:05

2023-08-22T22:25

брикс

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума союза.Он подчеркнул, что этот процесс объективен и необратим. По словам президента, страны БРИКС отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается. В частности, в прошлом году она составила лишь 28,7 процента, уточнил Путин.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.

https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128280.html

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брикс, россия, владимир путин, экономика