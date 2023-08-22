https://ria.ru/20230822/dedollarizatsiya-1891589267.html
Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС
Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС
В БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума союза. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:05
2023-08-22T19:05
2023-08-22T22:25
брикс
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:76:3072:1803_1920x0_80_0_0_40185c2d1951fe96ecf4848db5eb4bb5.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума союза.Он подчеркнул, что этот процесс объективен и необратим. По словам президента, страны БРИКС отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается. В частности, в прошлом году она составила лишь 28,7 процента, уточнил Путин.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.
https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128280.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f184649e9c08a70ff660169df14e698d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, россия, владимир путин, экономика
БРИКС, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС
Путин заявил, что в БРИКС идет необратимый процесс дедолларизации
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума союза.
Он подчеркнул, что этот процесс объективен и необратим. По словам президента, страны БРИКС отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается. В частности, в прошлом году она составила лишь 28,7 процента, уточнил Путин.
На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.
Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики