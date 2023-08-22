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Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
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19:05 22.08.2023 (обновлено: 22:25 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/dedollarizatsiya-1891589267.html
Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС
Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС
В БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума союза. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:05
2023-08-22T22:25
брикс
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума союза.Он подчеркнул, что этот процесс объективен и необратим. По словам президента, страны БРИКС отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается. В частности, в прошлом году она составила лишь 28,7 процента, уточнил Путин.На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.
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брикс, россия, владимир путин, экономика
БРИКС, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о необратимой дедолларизации в расчетах в БРИКС

Путин заявил, что в БРИКС идет необратимый процесс дедолларизации

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума союза.
Он подчеркнул, что этот процесс объективен и необратим. По словам президента, страны БРИКС отрабатывают эффективные механизмы расчетов и валютно-финансового контроля. Благодаря этому доля американской валюты в операциях между членами союза уменьшается. В частности, в прошлом году она составила лишь 28,7 процента, уточнил Путин.
На фоне беспрецедентных антироссийских санкций, которые затронули в том числе финансовую и банковскую сферы, доверие к доллару утрачивается. Многие страны пытаются снизить его использование в различных видах расчетов. Россия взяла курс на отказ от применения американской валюты в международных расчетах.
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