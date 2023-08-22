https://ria.ru/20230822/byudzhetniki-1891587040.html
Голикова анонсировала увеличение фондов оплаты труда бюджетников
Голикова анонсировала увеличение фондов оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 22.08.2023
Голикова анонсировала увеличение фондов оплаты труда бюджетников
Фонды оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений будут увеличены на 30,7 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:56
2023-08-22T18:56
2023-08-22T18:56
россия
татьяна голикова
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Фонды оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений будут увеличены на 30,7 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В номинальном и реальном выражении мы приняли на уровне федеральных органов власти, Минтрудом и Минфином внесено в правительство, дополнительное увеличение фондов оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений на сумму 30,7 миллиарда рублей. В ближайшее время эти распоряжения будут переданы на подпись председателю правительства", – сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По её словам, это затрагивает сферу образования, культуры, науки, здравоохранения на федеральном уровне.
https://ria.ru/20230822/putin-1891572742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Татьяна Голикова, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Голикова анонсировала увеличение фондов оплаты труда бюджетников
Голикова: фонды оплаты труда бюджетников увеличат на 30,7 миллиарда рублей