https://ria.ru/20230822/byudzhetniki-1891587040.html

Голикова анонсировала увеличение фондов оплаты труда бюджетников

Голикова анонсировала увеличение фондов оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 22.08.2023

Голикова анонсировала увеличение фондов оплаты труда бюджетников

Фонды оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений будут увеличены на 30,7 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:56

2023-08-22T18:56

2023-08-22T18:56

россия

татьяна голикова

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Фонды оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений будут увеличены на 30,7 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В номинальном и реальном выражении мы приняли на уровне федеральных органов власти, Минтрудом и Минфином внесено в правительство, дополнительное увеличение фондов оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений на сумму 30,7 миллиарда рублей. В ближайшее время эти распоряжения будут переданы на подпись председателю правительства", – сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По её словам, это затрагивает сферу образования, культуры, науки, здравоохранения на федеральном уровне.

https://ria.ru/20230822/putin-1891572742.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, татьяна голикова, министерство финансов рф (минфин россии)