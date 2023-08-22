https://ria.ru/20230822/briks-1891612184.html

"БРИКС не против Запада". В ЮАР рассказали о будущем организации

"БРИКС не против Запада". В ЮАР рассказали о будущем организации - РИА Новости, 22.08.2023

"БРИКС не против Запада". В ЮАР рассказали о будущем организации

В Йоханнесбурге завершился первый день саммита БРИКС, в котором приняли участие представители более 60 государств. Лидеры организации выразили готовность... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:58

2023-08-22T21:58

2023-08-22T22:23

владимир путин

луис инасиу лула да силва

брикс

сирил рамафоса

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Михаил Катков. В Йоханнесбурге завершился первый день саммита БРИКС, в котором приняли участие представители более 60 государств. Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".Нам по путиПод вечер, после встреч деятелей бизнес-сообщества, настала очередь выступить главам государств. Первым на правах хозяина трибуну занял президент ЮАР Сирил Рамафоса."Саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС и помогает улучшить отношения между членами организации, — сказал он. — Мы требуем фундаментального реформирования глобальных финансовых институтов — для этого создали Новый банк развития. Он уже продемонстрировал способность мобилизовать ресурсы для развития наших стран".Затем Рамафоса напомнил, что тема саммита — "БРИКС и Африка". Отметив, что континент богат редкоземельными металлами, которые нужны всему человечеству, он подчеркнул: "Инвестиции нужны, чтобы африканские государства были не просто экспортерами сырья, но могли продавать конечный продукт". Для этого создают единое экономическое пространство и стремятся привлекать женщин к бизнесу.Владимир Путин выступал по видеотрансляции, однако его обращение стало одним из самых содержательных. "Саммит БРИКС играет большую роль в углублении деловых связей между партнерами и ускорении их развития. Большое значение имеет модернизация промышленности, выстраивание логистических цепочек, повышение благосостояния граждан. Решать эти задачи приходится на фоне в том числе несправедливых санкций. Из-за этого растут цены на продовольствие, от которых прежде всего страдают бедные страны", — заявил президент.В БРИКС сотрудничество равноправное. "Наш курс отвечает чаяниям глобального большинства", — уверен российский лидер. Упомянув о дедолларизации в международной торговле, он пообещал подробно обсудить это с партнерами. В частности, этому процессу способствует Новый банк развития. Кроме того, Путин сообщил о транспортных магистралях "Северный морской путь" и "Север — Юг", с помощью которых Москва надеется перенаправить торговые маршруты с Запада на остальной мир.Затронул президент и срыв зерновой сделки. Он объяснил, что тут виноват Запад: не передавал зерно развивающимся странам и не снимал с России санкции, хотя это обговаривали. Москва готова вернуться к соглашению, но лишь после того, как страны Запада сдержат слово.В заключение Путин пригласил членов в БРИКС на Восточный экономический форум. Там обсудят вопросы, важные для всех.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, провозгласил: "Мы отвергаем новый колониализм. Надеемся, многие проблемы Глобального Юга удастся решить на саммите G20 и в целом при помощи увеличения роли Африки на мировой арене".Вместе с тем он посетовал, что на Африку во внешней торговле Бразилии приходится всего 3,5 процента. По его словам, это ненормально, но есть много возможностей, чтобы исправить ситуацию.Премьер-министр Нарендра Моди много говорил об успехах Индии. Экономика растет быстрее всех в БРИКС, скоро страна и вовсе станет мировым лидером. "Добиться этого удалось благодаря тому, что мы обернули кризис себе во благо, снизили уровень бюрократии и смогли повысить веру инвесторов в нас. За счет новых технологий, в том числе цифрового перевода денег, мы улучшили социально-экономическую ситуацию на селе. Теперь у нас больше цифровых сделок, чем где бы то ни было", — указал он.В 2023-м правительство Индии выделило 120 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры. Большое внимание уделяют развитию авиаперевозок и железных дорог. Число аэропортов за десять лет удвоилось.От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние. "Наша задача — добиться устойчивого развития экономики. В этом Китай готов сотрудничать со всеми. Следует добиться универсальной безопасности", — передал министр слова председателя.И продолжил: последние годы были очень сложными для всего мира. Многие лишились мирной жизни. "Нужно обеспечить цветение наших садов. Все страны должны общаться друг с другом. Нельзя допускать разделения и противостояний. У всех нас одни и те же цели. Нужно преодолевать барьеры. Мы дышим в унисон с развивающимися странами. Мы готовы строить общие рынки и не хотим ничего разрушать", — заверил представитель Китая.За кулисамиМного интересного было и до официального обращения глав государств к участникам саммита. Си Цзиньпин сказал, что очень рад посетить ЮАР. Он надеется на углубление отношений между Пекином и Преторией, а также на совершенствование механизмов международной организации. Это укрепит единство развивающихся стран.Китай поддерживает расширение БРИКС. Желание присоединиться к организации выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.Сирил Рамафоса сообщил, что у ЮАР и КНР совпадают взгляды на урегулирование российско-украинского конфликта. Необходимо найти дипломатическое решение.Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что БРИКС не против G7 и США. Цель организации — объединение Глобального Юга. Он одобряет идею создания собственной валюты БРИКС, но это не положит конец торговле в долларах и не заменит национальные денежные единицы.Экс-президент Бразилии и глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф в интервью Financial Times сообщила, что операции с Россией приостановлены, потому что таковы реалии международной финансовой системы. Тем не менее она уверена, что со временем банк сам сможет влиять на развивающиеся страны, потому что они его и создавали. В отличие от МВФ и Всемирного банка, в БРИКС не станут выдвигать заемщикам политические условия.Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал уточнил РИА Новости, что пока рано говорить о единой валюте. Обсуждается более широкая финансовая инклюзивность с точки зрения глобальных операций. При этом не только в БРИКС, но и вообще в странах Глобального Юга считают, что торговать нужно в местных денежных единицах: зависимость от одной или двух мировых валют только вредит.

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https://ria.ru/20230822/briks-1891451163.html

https://ria.ru/20230822/meksika-1891448483.html

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владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, сирил рамафоса