https://ria.ru/20230822/briks-1891612184.html
"БРИКС не против Запада". В ЮАР рассказали о будущем организации
"БРИКС не против Запада". В ЮАР рассказали о будущем организации - РИА Новости, 22.08.2023
"БРИКС не против Запада". В ЮАР рассказали о будущем организации
В Йоханнесбурге завершился первый день саммита БРИКС, в котором приняли участие представители более 60 государств. Лидеры организации выразили готовность... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T21:58
2023-08-22T21:58
2023-08-22T22:23
владимир путин
луис инасиу лула да силва
брикс
сирил рамафоса
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Михаил Катков. В Йоханнесбурге завершился первый день саммита БРИКС, в котором приняли участие представители более 60 государств. Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".Нам по путиПод вечер, после встреч деятелей бизнес-сообщества, настала очередь выступить главам государств. Первым на правах хозяина трибуну занял президент ЮАР Сирил Рамафоса."Саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС и помогает улучшить отношения между членами организации, — сказал он. — Мы требуем фундаментального реформирования глобальных финансовых институтов — для этого создали Новый банк развития. Он уже продемонстрировал способность мобилизовать ресурсы для развития наших стран".Затем Рамафоса напомнил, что тема саммита — "БРИКС и Африка". Отметив, что континент богат редкоземельными металлами, которые нужны всему человечеству, он подчеркнул: "Инвестиции нужны, чтобы африканские государства были не просто экспортерами сырья, но могли продавать конечный продукт". Для этого создают единое экономическое пространство и стремятся привлекать женщин к бизнесу.Владимир Путин выступал по видеотрансляции, однако его обращение стало одним из самых содержательных. "Саммит БРИКС играет большую роль в углублении деловых связей между партнерами и ускорении их развития. Большое значение имеет модернизация промышленности, выстраивание логистических цепочек, повышение благосостояния граждан. Решать эти задачи приходится на фоне в том числе несправедливых санкций. Из-за этого растут цены на продовольствие, от которых прежде всего страдают бедные страны", — заявил президент.В БРИКС сотрудничество равноправное. "Наш курс отвечает чаяниям глобального большинства", — уверен российский лидер. Упомянув о дедолларизации в международной торговле, он пообещал подробно обсудить это с партнерами. В частности, этому процессу способствует Новый банк развития. Кроме того, Путин сообщил о транспортных магистралях "Северный морской путь" и "Север — Юг", с помощью которых Москва надеется перенаправить торговые маршруты с Запада на остальной мир.Затронул президент и срыв зерновой сделки. Он объяснил, что тут виноват Запад: не передавал зерно развивающимся странам и не снимал с России санкции, хотя это обговаривали. Москва готова вернуться к соглашению, но лишь после того, как страны Запада сдержат слово.В заключение Путин пригласил членов в БРИКС на Восточный экономический форум. Там обсудят вопросы, важные для всех.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, провозгласил: "Мы отвергаем новый колониализм. Надеемся, многие проблемы Глобального Юга удастся решить на саммите G20 и в целом при помощи увеличения роли Африки на мировой арене".Вместе с тем он посетовал, что на Африку во внешней торговле Бразилии приходится всего 3,5 процента. По его словам, это ненормально, но есть много возможностей, чтобы исправить ситуацию.Премьер-министр Нарендра Моди много говорил об успехах Индии. Экономика растет быстрее всех в БРИКС, скоро страна и вовсе станет мировым лидером. "Добиться этого удалось благодаря тому, что мы обернули кризис себе во благо, снизили уровень бюрократии и смогли повысить веру инвесторов в нас. За счет новых технологий, в том числе цифрового перевода денег, мы улучшили социально-экономическую ситуацию на селе. Теперь у нас больше цифровых сделок, чем где бы то ни было", — указал он.В 2023-м правительство Индии выделило 120 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры. Большое внимание уделяют развитию авиаперевозок и железных дорог. Число аэропортов за десять лет удвоилось.От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние. "Наша задача — добиться устойчивого развития экономики. В этом Китай готов сотрудничать со всеми. Следует добиться универсальной безопасности", — передал министр слова председателя.И продолжил: последние годы были очень сложными для всего мира. Многие лишились мирной жизни. "Нужно обеспечить цветение наших садов. Все страны должны общаться друг с другом. Нельзя допускать разделения и противостояний. У всех нас одни и те же цели. Нужно преодолевать барьеры. Мы дышим в унисон с развивающимися странами. Мы готовы строить общие рынки и не хотим ничего разрушать", — заверил представитель Китая.За кулисамиМного интересного было и до официального обращения глав государств к участникам саммита. Си Цзиньпин сказал, что очень рад посетить ЮАР. Он надеется на углубление отношений между Пекином и Преторией, а также на совершенствование механизмов международной организации. Это укрепит единство развивающихся стран.Китай поддерживает расширение БРИКС. Желание присоединиться к организации выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.Сирил Рамафоса сообщил, что у ЮАР и КНР совпадают взгляды на урегулирование российско-украинского конфликта. Необходимо найти дипломатическое решение.Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что БРИКС не против G7 и США. Цель организации — объединение Глобального Юга. Он одобряет идею создания собственной валюты БРИКС, но это не положит конец торговле в долларах и не заменит национальные денежные единицы.Экс-президент Бразилии и глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф в интервью Financial Times сообщила, что операции с Россией приостановлены, потому что таковы реалии международной финансовой системы. Тем не менее она уверена, что со временем банк сам сможет влиять на развивающиеся страны, потому что они его и создавали. В отличие от МВФ и Всемирного банка, в БРИКС не станут выдвигать заемщикам политические условия.Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал уточнил РИА Новости, что пока рано говорить о единой валюте. Обсуждается более широкая финансовая инклюзивность с точки зрения глобальных операций. При этом не только в БРИКС, но и вообще в странах Глобального Юга считают, что торговать нужно в местных денежных единицах: зависимость от одной или двух мировых валют только вредит.
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владимир путин, луис инасиу лула да силва, брикс, сирил рамафоса
Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Сирил Рамафоса
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Михаил Катков. В Йоханнесбурге завершился первый день саммита БРИКС, в котором приняли участие представители более 60 государств. Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".
Под вечер, после встреч деятелей бизнес-сообщества, настала очередь выступить главам государств. Первым на правах хозяина трибуну занял президент ЮАР Сирил Рамафоса
.
Страны БРИКС обсуждают создание общей расчетной единицы, заявил Силуанов
«
"Саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС и помогает улучшить отношения между членами организации, — сказал он. — Мы требуем фундаментального реформирования глобальных финансовых институтов — для этого создали Новый банк развития. Он уже продемонстрировал способность мобилизовать ресурсы для развития наших стран".
Затем Рамафоса напомнил, что тема саммита — "БРИКС и Африка". Отметив, что континент богат редкоземельными металлами, которые нужны всему человечеству, он подчеркнул: "Инвестиции нужны, чтобы африканские государства были не просто экспортерами сырья, но могли продавать конечный продукт". Для этого создают единое экономическое пространство и стремятся привлекать женщин к бизнесу.
Владимир Путин
выступал по видеотрансляции, однако его обращение стало одним из самых содержательных. "Саммит БРИКС играет большую роль в углублении деловых связей между партнерами и ускорении их развития. Большое значение имеет модернизация промышленности, выстраивание логистических цепочек, повышение благосостояния граждан. Решать эти задачи приходится на фоне в том числе несправедливых санкций. Из-за этого растут цены на продовольствие, от которых прежде всего страдают бедные страны", — заявил президент.
В БРИКС сотрудничество равноправное. "Наш курс отвечает чаяниям глобального большинства", — уверен российский лидер. Упомянув о дедолларизации в международной торговле, он пообещал подробно обсудить это с партнерами. В частности, этому процессу способствует Новый банк развития. Кроме того, Путин сообщил о транспортных магистралях "Северный морской путь" и "Север — Юг", с помощью которых Москва надеется перенаправить торговые маршруты с Запада на остальной мир.
Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ
Затронул президент и срыв зерновой сделки. Он объяснил, что тут виноват Запад: не передавал зерно развивающимся странам и не снимал с России санкции, хотя это обговаривали. Москва готова вернуться к соглашению, но лишь после того, как страны Запада сдержат слово.
В заключение Путин пригласил членов в БРИКС на Восточный экономический форум. Там обсудят вопросы, важные для всех.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
, в свою очередь, провозгласил: "Мы отвергаем новый колониализм. Надеемся, многие проблемы Глобального Юга удастся решить на саммите G20 и в целом при помощи увеличения роли Африки на мировой арене".
Вместе с тем он посетовал, что на Африку во внешней торговле Бразилии приходится всего 3,5 процента. По его словам, это ненормально, но есть много возможностей, чтобы исправить ситуацию.
Белый дом высказался об отношениях с БРИКС
Премьер-министр Нарендра Моди
много говорил об успехах Индии. Экономика растет быстрее всех в БРИКС, скоро страна и вовсе станет мировым лидером. "Добиться этого удалось благодаря тому, что мы обернули кризис себе во благо, снизили уровень бюрократии и смогли повысить веру инвесторов в нас. За счет новых технологий, в том числе цифрового перевода денег, мы улучшили социально-экономическую ситуацию на селе. Теперь у нас больше цифровых сделок, чем где бы то ни было", — указал он.
В 2023-м правительство Индии выделило 120 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры. Большое внимание уделяют развитию авиаперевозок и железных дорог. Число аэропортов за десять лет удвоилось.
От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина
. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние. "Наша задача — добиться устойчивого развития экономики. В этом Китай готов сотрудничать со всеми. Следует добиться универсальной безопасности", — передал министр слова председателя.
Глава банка БРИКС объяснила вынужденную приостановку операций в России
И продолжил: последние годы были очень сложными для всего мира. Многие лишились мирной жизни. "Нужно обеспечить цветение наших садов. Все страны должны общаться друг с другом. Нельзя допускать разделения и противостояний. У всех нас одни и те же цели. Нужно преодолевать барьеры. Мы дышим в унисон с развивающимися странами. Мы готовы строить общие рынки и не хотим ничего разрушать", — заверил представитель Китая.
Много интересного было и до официального обращения глав государств к участникам саммита. Си Цзиньпин сказал, что очень рад посетить ЮАР. Он надеется на углубление отношений между Пекином и Преторией, а также на совершенствование механизмов международной организации. Это укрепит единство развивающихся стран.
Китай поддерживает расширение БРИКС. Желание присоединиться к организации выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.
Сирил Рамафоса сообщил, что у ЮАР и КНР совпадают взгляды на урегулирование российско-украинского конфликта. Необходимо найти дипломатическое решение.
Мексике невыгодно присоединение к БРИКС, считает эксперт
Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что БРИКС не против G7 и США. Цель организации — объединение Глобального Юга. Он одобряет идею создания собственной валюты БРИКС, но это не положит конец торговле в долларах и не заменит национальные денежные единицы.
Экс-президент Бразилии и глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф в интервью Financial Times сообщила, что операции с Россией приостановлены, потому что таковы реалии международной финансовой системы. Тем не менее она уверена, что со временем банк сам сможет влиять на развивающиеся страны, потому что они его и создавали. В отличие от МВФ и Всемирного банка, в БРИКС не станут выдвигать заемщикам политические условия.
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал уточнил РИА Новости, что пока рано говорить о единой валюте. Обсуждается более широкая финансовая инклюзивность с точки зрения глобальных операций. При этом не только в БРИКС
, но и вообще в странах Глобального Юга считают, что торговать нужно в местных денежных единицах: зависимость от одной или двух мировых валют только вредит.
Путин: страны БРИКС решают сложные задачи на фоне нестабильности рынков