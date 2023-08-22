https://ria.ru/20230822/briks-1891423308.html

Экономист назвал четыре задачи для увеличения торговли между странами БРИКС

Экономист назвал четыре задачи для увеличения торговли между странами БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023

Экономист назвал четыре задачи для увеличения торговли между странами БРИКС

Странам БРИКС для стимулирования торговли внутри объединения необходимо гармонизировать регуляторные требования, идентифицировать торговые барьеры в важнейших... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T06:30

2023-08-22T06:30

2023-08-22T06:30

николай иванов

брикс

g7

эксперт ра

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Странам БРИКС для стимулирования торговли внутри объединения необходимо гармонизировать регуляторные требования, идентифицировать торговые барьеры в важнейших отраслях, решить проблему торгового дефицита и выйти на близкие уровни цифрового развития, заявил РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов. "Не решены вопросы гармонизации регуляторных требований и законодательных норм, что необходимо для роста объемов торговли между странами-членами. Требуется идентификация торговых барьеров в конкретных отраслях, решение насущной проблемы торгового дефицита между странами БРИКС", - говорит он. Кроме того, сейчас члены БРИКС находятся на разных уровнях цифрового развития, поэтому необходимы серьезные финансовые и интеллектуальные инвестиции для сокращения существующего цифрового разрыва. По данным МВФ, страны БРИКС еще в 2020 году опередили G7 по вкладу в мировой экономический рост, а в нынешнем году члены объединения обеспечат 32% роста мирового ВВП, а G7- 30%.

https://ria.ru/20230822/briks-1891422596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай иванов, брикс, g7, эксперт ра