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Экономист назвал четыре задачи для увеличения торговли между странами БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
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06:30 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/briks-1891423308.html
Экономист назвал четыре задачи для увеличения торговли между странами БРИКС
Экономист назвал четыре задачи для увеличения торговли между странами БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Экономист назвал четыре задачи для увеличения торговли между странами БРИКС
Странам БРИКС для стимулирования торговли внутри объединения необходимо гармонизировать регуляторные требования, идентифицировать торговые барьеры в важнейших... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T06:30
2023-08-22T06:30
николай иванов
брикс
g7
эксперт ра
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Странам БРИКС для стимулирования торговли внутри объединения необходимо гармонизировать регуляторные требования, идентифицировать торговые барьеры в важнейших отраслях, решить проблему торгового дефицита и выйти на близкие уровни цифрового развития, заявил РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов. "Не решены вопросы гармонизации регуляторных требований и законодательных норм, что необходимо для роста объемов торговли между странами-членами. Требуется идентификация торговых барьеров в конкретных отраслях, решение насущной проблемы торгового дефицита между странами БРИКС", - говорит он. Кроме того, сейчас члены БРИКС находятся на разных уровнях цифрового развития, поэтому необходимы серьезные финансовые и интеллектуальные инвестиции для сокращения существующего цифрового разрыва. По данным МВФ, страны БРИКС еще в 2020 году опередили G7 по вкладу в мировой экономический рост, а в нынешнем году члены объединения обеспечат 32% роста мирового ВВП, а G7- 30%.
https://ria.ru/20230822/briks-1891422596.html
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николай иванов, брикс, g7, эксперт ра
Николай Иванов, БРИКС, G7, Эксперт РА
Экономист назвал четыре задачи для увеличения торговли между странами БРИКС

Экономист Иванов: для роста торговли внутри БРИКС нужно выполнить четыре задачи

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Странам БРИКС для стимулирования торговли внутри объединения необходимо гармонизировать регуляторные требования, идентифицировать торговые барьеры в важнейших отраслях, решить проблему торгового дефицита и выйти на близкие уровни цифрового развития, заявил РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов.
«
"Не решены вопросы гармонизации регуляторных требований и законодательных норм, что необходимо для роста объемов торговли между странами-членами. Требуется идентификация торговых барьеров в конкретных отраслях, решение насущной проблемы торгового дефицита между странами БРИКС", - говорит он.
Кроме того, сейчас члены БРИКС находятся на разных уровнях цифрового развития, поэтому необходимы серьезные финансовые и интеллектуальные инвестиции для сокращения существующего цифрового разрыва.
По данным МВФ, страны БРИКС еще в 2020 году опередили G7 по вкладу в мировой экономический рост, а в нынешнем году члены объединения обеспечат 32% роста мирового ВВП, а G7- 30%.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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Николай ИвановБРИКСG7Эксперт РА
 
 
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