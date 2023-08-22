https://ria.ru/20230822/bomby-1891557237.html

Иран представил управляемые бомбы для беспилотников

Иран представил управляемые бомбы для беспилотников - РИА Новости, 22.08.2023

Иран представил управляемые бомбы для беспилотников

Тегеран провел презентацию управляемых бомб Arman-1 и Arman-2, устанавливаемых на беспилотных летательных аппаратах, передает агентство Fars. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:02

2023-08-22T17:02

2023-08-22T17:02

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Тегеран провел презентацию управляемых бомб Arman-1 и Arman-2, устанавливаемых на беспилотных летательных аппаратах, передает агентство Fars. "На выставке оборонной техники 2023 года были представлены управляемые бомбы Arman-1 и Arman-2… Эти бомбы установлены на беспилотник Mohajer-10, который сегодня утром представил… (президент Ирана Эбрахим – ред.) Раиси", – говорится в сообщении. По информации агентства, бомба Arman-1 массой 35 килограмм обладает дальностью действия 20 километров. Бомба Arman-2, в которой применяется электрический двигатель, имеет массу 40 килограмм и обладает дальностью действия 100 километров. Обе бомбы могут запускаться с различных типов беспилотников, применяемых в вооруженных силах, и используют GPS/INS (инерциальную навигационную систему, сопряженную с глобальной спутниковой навигационной системой). Кроме того, Arman-1 использует головку самонаведения. Во вторник иранские СМИ сообщили, что президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений оборонной промышленности Ирана в День оборонной промышленности отдал распоряжение о передаче стратегических ракет "Хорремшехр" и "Хадж Касем" вооруженным силам страны и воздушно-космическим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), а также представил новейший беспилотный летательный аппарат Mohajer-10. Максимальный запас топлива этого беспилотника составляет 450 литров, максимальная масса груза – 300 килограммов, максимальная скорость – 210 километров в час. Mohajer-10 способен нести различные виды боеприпасов, бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки.

https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891482156.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, иран, тегеран (город), gps, беспилотники