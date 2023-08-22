Иран представил управляемые бомбы для беспилотников
Fars: Тегеран провел презентацию управляемых бомб Arman-1 и Arman-2 для дронов
Иранский БПЛА на выставке форума "Армия-2022". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Тегеран провел презентацию управляемых бомб Arman-1 и Arman-2, устанавливаемых на беспилотных летательных аппаратах, передает агентство Fars.
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"На выставке оборонной техники 2023 года были представлены управляемые бомбы Arman-1 и Arman-2… Эти бомбы установлены на беспилотник Mohajer-10, который сегодня утром представил… (президент Ирана Эбрахим – ред.) Раиси", – говорится в сообщении.
По информации агентства, бомба Arman-1 массой 35 килограмм обладает дальностью действия 20 километров. Бомба Arman-2, в которой применяется электрический двигатель, имеет массу 40 килограмм и обладает дальностью действия 100 километров.
Обе бомбы могут запускаться с различных типов беспилотников, применяемых в вооруженных силах, и используют GPS/INS (инерциальную навигационную систему, сопряженную с глобальной спутниковой навигационной системой). Кроме того, Arman-1 использует головку самонаведения.
Во вторник иранские СМИ сообщили, что президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе осмотра выставки последних достижений оборонной промышленности Ирана в День оборонной промышленности отдал распоряжение о передаче стратегических ракет "Хорремшехр" и "Хадж Касем" вооруженным силам страны и воздушно-космическим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), а также представил новейший беспилотный летательный аппарат Mohajer-10. Максимальный запас топлива этого беспилотника составляет 450 литров, максимальная масса груза – 300 килограммов, максимальная скорость – 210 километров в час. Mohajer-10 способен нести различные виды боеприпасов, бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы и разведки.