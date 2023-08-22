https://ria.ru/20230822/bolgariya-1891412172.html

Болгария в октябре может передать Украине бронетехнику советского образца

Болгария в октябре может передать Украине бронетехнику советского образца - РИА Новости, 22.08.2023

Болгария в октябре может передать Украине бронетехнику советского образца

Болгария может в начале октября начать передачу Украине бронетехники советского образца после ратификации парламентом соответствующего соглашения, передает... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T01:28

2023-08-22T01:28

2023-08-22T01:28

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Болгария может в начале октября начать передачу Украине бронетехники советского образца после ратификации парламентом соответствующего соглашения, передает агентство "Укринформ" со ссылкой на министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, который провел совместный брифинг со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. "Болгария в начале октября начнет передачу Украине бронетехники советского образца. Соглашение о передаче около 100 единиц техники должно быть в сентябре ратифицировано парламентом Болгарии", - передает агентство. Как отмечается, Тагарев также заявил, что Болгария поддерживает вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230818/istrebiteli-1890784260.html

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украина, болгария, россия, алексей резников, нато, в мире