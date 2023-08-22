Рейтинг@Mail.ru
Болгария в октябре может передать Украине бронетехнику советского образца - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/bolgariya-1891412172.html
Болгария в октябре может передать Украине бронетехнику советского образца
Болгария в октябре может передать Украине бронетехнику советского образца - РИА Новости, 22.08.2023
Болгария в октябре может передать Украине бронетехнику советского образца
Болгария может в начале октября начать передачу Украине бронетехники советского образца после ратификации парламентом соответствующего соглашения, передает... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:28
2023-08-22T01:28
украина
болгария
россия
алексей резников
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789189114_537:571:3163:2048_1920x0_80_0_0_cd5f9e36d006fc3ddc090434133645ab.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Болгария может в начале октября начать передачу Украине бронетехники советского образца после ратификации парламентом соответствующего соглашения, передает агентство "Укринформ" со ссылкой на министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, который провел совместный брифинг со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. "Болгария в начале октября начнет передачу Украине бронетехники советского образца. Соглашение о передаче около 100 единиц техники должно быть в сентябре ратифицировано парламентом Болгарии", - передает агентство. Как отмечается, Тагарев также заявил, что Болгария поддерживает вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230818/istrebiteli-1890784260.html
украина
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789189114_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_5e2f313d9b1d78916bb7aa64b766c6fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, болгария, россия, алексей резников, нато, в мире
Украина, Болгария, Россия, Алексей Резников, НАТО, В мире
Болгария в октябре может передать Украине бронетехнику советского образца

"Укринформ": Болгария в октябре может отправить Киеву технику советского образца

© AP Photo / Valentina PetrovaФлаг Болгарии в Софии
Флаг Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Valentina Petrova
Флаг Болгарии в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Болгария может в начале октября начать передачу Украине бронетехники советского образца после ратификации парламентом соответствующего соглашения, передает агентство "Укринформ" со ссылкой на министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, который провел совместный брифинг со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
«
"Болгария в начале октября начнет передачу Украине бронетехники советского образца. Соглашение о передаче около 100 единиц техники должно быть в сентябре ратифицировано парламентом Болгарии", - передает агентство.
Как отмечается, Тагарев также заявил, что Болгария поддерживает вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Нидерланды контактируют с ЕС по вопросу отправки F-16 Украине
18 августа, 11:36
 
УкраинаБолгарияРоссияАлексей РезниковНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала