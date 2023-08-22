https://ria.ru/20230822/bilayn-1891464835.html

Билайн открыл спецлинию для благотворительной акции "Дети вместо цветов"

Билайн открыл спецлинию для благотворительной акции "Дети вместо цветов" - РИА Новости, 22.08.2023

Билайн открыл спецлинию для благотворительной акции "Дети вместо цветов"

Билайн открыл горячую линию для всероссийской благотворительной акции "Дети вместо цветов" Фонда помощи хосписам "Вера" и детского хосписа "Дом с маяком" для... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:32

2023-08-22T11:32

2023-08-22T11:32

россия

билайн

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Билайн открыл горячую линию для всероссийской благотворительной акции "Дети вместо цветов" Фонда помощи хосписам "Вера" и детского хосписа "Дом с маяком" для работы волонтеров, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Акция проводится ежегодно с 2014 года в преддверии Дня знаний и направлена на сбор средств для адресной помощи подопечным детских хосписов в 85 регионах России. Цель акции – привлечь внимание к вопросам "умной" благотворительности, направленной на системное вовлечение как можно большего числа россиян в благотворительную деятельность, говорится в сообщении. Ежегодно 1 сентября школьники и их родители дарят учителю один букет от класса, а остальную сумму, которую они планировали потратить на цветы, жертвуют в поддержку неизлечимо больных детей и молодых взрослых по всей России. На собранные деньги детский хоспис "Дом с маяком" сможет приобрести оборудование для дыхания (аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы), специальные коляски и кресла, лекарства и дорогостоящее лечебное питание для неизлечимо больных детей в Москве и Московской области, а фонд "Вера" — для неизлечимо больных детей по всей России. Также фонды смогут обеспечить психологическую и юридическую поддержку их семьям, пояснили в пресс-службе. "Акция "Дети вместо цветов" – один из примеров успешного сотрудничества: мы рады, что наши технологии и системные решения помогают развивать фандрайзинг на качественно новом уровне, вовлекая в решение проблем огромное количество неравнодушных людей", - отметила руководитель по устойчивому развитию билайна Евгения Чистова, слова которой привели в пресс-службе. Там напомнили, что в 2022 году в благотворительной акции участвовали школы из 1061 населенного пункта России. Было собрано более 58 миллионов рублей и оказана помощь 739 семьям с неизлечимо больными детьми. Это рекорд за всю историю акции. Всего за восемь лет проведения акции Фонд помощи хосписам "Вера" и детский хоспис "Дом с маяком" собрали более 310 миллионов рублей. Участники акции помогли более девяти тысячам семей с тяжелобольными детьми по всей стране. В свою очередь, директор Фонда помощи хосписам "Вера" Елена Мартьянова подчеркнула важность проведения подобных акций. "В 2014 году, когда акция зарождалась, фонд "Вера" только начинал развивать помощь детям, и "Дом с маяком" только начинал работать — еще как выездная служба. Нам было критически важно начать разговор о том, почему таким семьям нужна поддержка. И акция "Дети вместо цветов" нам в этом очень помогла. В этом году нашей помощи ждут 1050 семей с тяжелобольными", - цитирует пресс-служба Мартьянову. По словам исполнительного директора детского хосписа "Дом с маяком" Елены Куперштох, "Дети вместо цветов" — это праздник добра, знаний, равенства, заботы и любви. "Я хочу сказать огромное спасибо всем детям, родителям, учителям и школам, которые рассказывают про благотворительность, участвуют в акции и проводят уроки добра! Вместе мы сможем исполнить многие заветные мечты, например, купить крутые коляски, жизненно важные аппараты, лекарства и питание", - приводят в пресс-службе слова Куперштох.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн