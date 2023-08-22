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При падении беспилотника в Подмосковье никто не пострадал - РИА Новости, 22.08.2023
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09:26 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891438508.html
При падении беспилотника в Подмосковье никто не пострадал
При падении беспилотника в Подмосковье никто не пострадал - РИА Новости, 22.08.2023
При падении беспилотника в Подмосковье никто не пострадал
Пострадавших в результате прилёта беспилотника в Красногорск нет, небольшие повреждения кровли и стекол получил один из домов, сообщил глава одноимённого... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:26
2023-08-22T09:26
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате прилёта беспилотника в Красногорск нет, небольшие повреждения кровли и стекол получил один из домов, сообщил глава одноимённого городского округа Дмитрий Волков в телеграм-канале. "Нахожусь на месте. Самое главное - пострадавших нет. Дом 10 на Красногорском бульваре получил небольшие повреждения кровли. Выбиты стекла на нескольких этажах", - отметил глава округа.По его словам, создан оперштаб по ликвидации последствий происшествия. На месте работают экстренные оперативные службы. "Сейчас по поручению главы ведется обход квартир, общаются с жителями", - добавили РИА Новости в пресс-службе Красногорска. Также в пресс-службе ответили, что жителям пострадавших квартир также "окажут всю необходимую помощь". Ранее Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее в своём Telegram-канале сообщил, что во вторник ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб приковано ко второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также не обнаружено.
https://ria.ru/20230821/bespilotnik-1891220146.html
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московская область (подмосковье)
красногорск
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7 495 645-6601
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Дом в Красногорске, пострадавший при падении беспилотника
Дом в Красногорске, который пострадал ночью при падении беспилотника. На месте коммунальщики убирают осколки стекол, во дворе повреждены машины.
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск
При падении беспилотника в Подмосковье никто не пострадал

При падении беспилотника в подмосковном Красногорске никто не пострадал

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате прилёта беспилотника в Красногорск нет, небольшие повреждения кровли и стекол получил один из домов, сообщил глава одноимённого городского округа Дмитрий Волков в телеграм-канале.
"Нахожусь на месте. Самое главное - пострадавших нет. Дом 10 на Красногорском бульваре получил небольшие повреждения кровли. Выбиты стекла на нескольких этажах", - отметил глава округа.
По его словам, создан оперштаб по ликвидации последствий происшествия. На месте работают экстренные оперативные службы.
"Сейчас по поручению главы ведется обход квартир, общаются с жителями", - добавили РИА Новости в пресс-службе Красногорска.
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Также в пресс-службе ответили, что жителям пострадавших квартир также "окажут всю необходимую помощь".
Ранее Минобороны России сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки дронами в Брянской и Московской областях, в Подмосковье два беспилотника обнаружены и уничтожены средствами ПВО, пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО в Подмосковье сбила два ударных беспилотника - в районе Красногорска и Часцов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее в своём Telegram-канале сообщил, что во вторник ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб приковано ко второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также не обнаружено.
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