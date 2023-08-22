https://ria.ru/20230822/benzin-1891518303.html

Цена Аи-95 на российской бирже превысила 70 тысяч рублей за тонну

Цена Аи-95 на российской бирже превысила 70 тысяч рублей за тонну - РИА Новости, 22.08.2023

Цена Аи-95 на российской бирже превысила 70 тысяч рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника снова начала расти после отступления от... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:58

2023-08-22T14:58

2023-08-22T14:58

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-95

аи-92

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника снова начала расти после отступления от рекорда накануне, превысив 70 тысяч рублей за тонну, в то же время цена на дизельное топливо продолжила снижаться, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,12%, до 70 035 рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел на 0,12%, до 61 691 рубля за тонну. Цена на летнее дизельное топливо продолжила дешеветь и снизилась на 0,58%, до 66 218 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз побила исторические рекорды. Стоимость мазута также продолжила снижение, за вторник снизившись на 3,57%, до 32 430 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 1,8%, до 24 558 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 4,68%, до 67 447 рублей за тонну. Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце - дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго РФ, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление. При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива - до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, аи-92, экономика, цены на нефть