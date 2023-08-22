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Байден примет участие в саммите G20 - РИА Новости, 22.08.2023
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18:26 22.08.2023 (обновлено: 18:34 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/bayden-1891579835.html
Байден примет участие в саммите G20
Байден примет участие в саммите G20 - РИА Новости, 22.08.2023
Байден примет участие в саммите G20
Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в сентябре в Индии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:26
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индия
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в сентябре в Индии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, 7-10 сентября для участия в саммите лидеров G20", - сказал он журналистам.
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индия, большая двадцатка
Индия, Большая двадцатка
Байден примет участие в саммите G20

Белый дом: Байден примет участие в сентябрьском саммите G20 в Индии

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в сентябре в Индии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, 7-10 сентября для участия в саммите лидеров G20", - сказал он журналистам.
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