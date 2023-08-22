https://ria.ru/20230822/bayden-1891579835.html

Байден примет участие в саммите G20

Байден примет участие в саммите G20 - РИА Новости, 22.08.2023

Байден примет участие в саммите G20

Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в сентябре в Индии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:26

2023-08-22T18:26

2023-08-22T18:34

индия

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20, который пройдет в сентябре в Индии, сообщил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, 7-10 сентября для участия в саммите лидеров G20", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890453317.html

индия

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индия, большая двадцатка