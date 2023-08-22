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Российская компания оценила китайские решения по промышленной автоматизации - РИА Новости, 22.08.2023
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04:16 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/avtomatizatsiya-1891418905.html
Российская компания оценила китайские решения по промышленной автоматизации
Российская компания оценила китайские решения по промышленной автоматизации - РИА Новости, 22.08.2023
Российская компания оценила китайские решения по промышленной автоматизации
Китайские решения по промышленной автоматизации и в области экстремальной робототехники можно легко внедрить на российском рынке, заявил РИА Новости директор по РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T04:16
2023-08-22T04:16
экономика
пекин
китай
россия
московская консерватория имени п. и. чайковского
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китайские решения по промышленной автоматизации и в области экстремальной робототехники можно легко внедрить на российском рынке, заявил РИА Новости директор по развитию АО МГК "Интехрос" Ратибор Коновалюк. "Китай вырывается в лидеры по количеству внедряемых роботов, поэтому было крайне интересно определить наиболее растущие направления и уровень внедряемых технологических решений. Участие в WRC (Всемирной конференции робототехники – ред.) позволяет определить перспективные направления разработок и потенциально найти китайских партнеров с уже готовыми решениями", - заявил Коновалюк на полях проходящей в Пекине конференции. Отвечая на вопрос, какие китайские разработки он считает перспективными для российского рынка, Коновалюк отметил, что "в Китае есть перспективные решения по промышленной автоматизации, а также сильные компании в области экстремальной робототехники, все эти продукты в высокой степени готовности и могут быть легко внедрены". Вместе с тем он добавил, что "Интехрос" также сотрудничает с некоторыми китайскими компаниями, обмениваясь опытом в области гидравлической робототехники. "Господдержка китайской робототехники является ключевым фактором быстрого ее роста, это выражается не только в инвестициях, но и в серьезной работе по развитию нормативно-правовой базы в ответ на новые вызовы перед промышленностью. В России, к сожалению, такого пока нет, но, согласно поручению президента, должны быть выполнены первые шаги в этой работе", - подытожил он. Всемирная конференция робототехники (WRC) проходит в Пекине с 16 по 22 августа. Конференция проводится уже в восьмой раз, в ее рамках традиционно проходит форум с участием китайских и зарубежных экспертов отрасли, соревнования роботов и выставка достижений робототехники, в которой участвуют свыше 160 китайских и иностранных предприятий, представивших широкой публике более 600 экспонатов.
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экономика, пекин, китай, россия, московская консерватория имени п. и. чайковского
Экономика, Пекин, Китай, Россия, Московская консерватория имени П. И. Чайковского
Российская компания оценила китайские решения по промышленной автоматизации

"Интехрос": китайские решения по автоматизации можно легко внедрить в России

© AP Photo / Vincent YuРабочие на производстве в Китае
Рабочие на производстве в Китае - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Vincent Yu
Рабочие на производстве в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китайские решения по промышленной автоматизации и в области экстремальной робототехники можно легко внедрить на российском рынке, заявил РИА Новости директор по развитию АО МГК "Интехрос" Ратибор Коновалюк.
«
"Китай вырывается в лидеры по количеству внедряемых роботов, поэтому было крайне интересно определить наиболее растущие направления и уровень внедряемых технологических решений. Участие в WRC (Всемирной конференции робототехники – ред.) позволяет определить перспективные направления разработок и потенциально найти китайских партнеров с уже готовыми решениями", - заявил Коновалюк на полях проходящей в Пекине конференции.
Отвечая на вопрос, какие китайские разработки он считает перспективными для российского рынка, Коновалюк отметил, что "в Китае есть перспективные решения по промышленной автоматизации, а также сильные компании в области экстремальной робототехники, все эти продукты в высокой степени готовности и могут быть легко внедрены".
Вместе с тем он добавил, что "Интехрос" также сотрудничает с некоторыми китайскими компаниями, обмениваясь опытом в области гидравлической робототехники.
"Господдержка китайской робототехники является ключевым фактором быстрого ее роста, это выражается не только в инвестициях, но и в серьезной работе по развитию нормативно-правовой базы в ответ на новые вызовы перед промышленностью. В России, к сожалению, такого пока нет, но, согласно поручению президента, должны быть выполнены первые шаги в этой работе", - подытожил он.
Всемирная конференция робототехники (WRC) проходит в Пекине с 16 по 22 августа. Конференция проводится уже в восьмой раз, в ее рамках традиционно проходит форум с участием китайских и зарубежных экспертов отрасли, соревнования роботов и выставка достижений робототехники, в которой участвуют свыше 160 китайских и иностранных предприятий, представивших широкой публике более 600 экспонатов.
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ЭкономикаПекинКитайРоссияМосковская консерватория имени П. И. Чайковского
 
 
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