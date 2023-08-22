Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте
Рогов: российская авиация с утра ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте
Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по местам скопления украинских войск в районе города Орехова в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.
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"Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 (фугасная авиационная бомба. — Прим. ред.) по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском фронте", — написал он.
По его словам, основной удар пришелся на район Орехова и ближайший пригород, откуда украинские войска ведут наступление на село Работино.
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют этот населенный пункт уже более двух месяцев. В Работино не осталось ни одного целого дома.
Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, безуспешно бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.
Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".