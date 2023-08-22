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Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 22.08.2023 (обновлено: 09:36 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/aviatsiya-1891432088.html
Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте
Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте - РИА Новости, 22.08.2023
Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте
Российская авиация нанесла удары по местам скопления украинских войск в районе города Орехова в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:37
2023-08-22T09:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по местам скопления украинских войск в районе города Орехова в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 (фугасная авиационная бомба. — Прим. ред.) по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском фронте", — написал он.По его словам, основной удар пришелся на район Орехова и ближайший пригород, откуда украинские войска ведут наступление на село Работино. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют этот населенный пункт уже более двух месяцев. В Работино не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, безуспешно бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230821/tank-1891334582.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте

Рогов: российская авиация с утра ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте

© РИА НовостиАвиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России
Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости
Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по местам скопления украинских войск в районе города Орехова в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.
«
"Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 (фугасная авиационная бомба. — Прим. ред.) по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском фронте", — написал он.
По его словам, основной удар пришелся на район Орехова и ближайший пригород, откуда украинские войска ведут наступление на село Работино.
ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют этот населенный пункт уже более двух месяцев. В Работино не осталось ни одного целого дома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, безуспешно бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.
Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
Уничтожение танка M-55S Ланцетом на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы РФ
 
 
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