https://ria.ru/20230822/aviatsiya-1891432088.html

Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте

Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте - РИА Новости, 22.08.2023

Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ на ореховском фронте

Российская авиация нанесла удары по местам скопления украинских войск в районе города Орехова в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:37

2023-08-22T08:37

2023-08-22T09:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по местам скопления украинских войск в районе города Орехова в Запорожской области, сообщил глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "Сегодня с рассветом наша тактическая авиация активно отрабатывает ФАБами-500 (фугасная авиационная бомба. — Прим. ред.) по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на запорожском фронте", — написал он.По его словам, основной удар пришелся на район Орехова и ближайший пригород, откуда украинские войска ведут наступление на село Работино. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют этот населенный пункт уже более двух месяцев. В Работино не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, безуспешно бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230821/tank-1891334582.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф