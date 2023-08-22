https://ria.ru/20230822/afganistan-1891558478.html

"Талибан"* раскритиковал отчет миссии ООН по Афганистану о казнях

"Талибан"* раскритиковал отчет миссии ООН по Афганистану о казнях - РИА Новости, 22.08.2023

"Талибан"* раскритиковал отчет миссии ООН по Афганистану о казнях

Отчет миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), где говорится о политическом преследовании и внесудебных казнях бывших представителей правительства, далек... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:09

2023-08-22T17:09

2023-08-22T17:09

в мире

афганистан

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

оон

талибан

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Отчет миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), где говорится о политическом преследовании и внесудебных казнях бывших представителей правительства, далек от правды, заявил представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид. Во вторник миссия ООН по содействию Афганистану заявила, что задокументировала более 200 внесудебных казней бывших чиновников и силовиков после прихода к власти талибов, кроме того, задокументировано более 800 случаев нарушения прав человека в отношении политических противников власти "Талибана"*. "Недавний отчет представителей ООН в Афганистане, в котором они заявили об убийствах и пытках более чем 800 человек из прошлой администрации силами Исламского Эмирата, не соответствует действительности и далек от правды", - говорится в заявлении представителя "Талибана"*. По его словам, условия политической амнистии для противников новой власти четко соблюдаются, а имевшие место немногочисленные случаи расправы по личным или иным мотивам тщательно расследованы. "К сожалению, некоторые организации внутри ООН вместо того, чтобы понять реалии Афганистана и увидеть позитивные изменения, всегда ищут негативные аспекты и распространяют пропаганду, подрывающую доверие к ним", - заявил представитель талибов. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230822/afganistan-1891469882.html

https://ria.ru/20230814/taliban-1890011476.html

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кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон, талибан