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В ООН рассказали о пытках в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2023
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12:58 22.08.2023 (обновлено: 13:05 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/afganistan-1891486831.html
В ООН рассказали о пытках в Афганистане
В ООН рассказали о пытках в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2023
В ООН рассказали о пытках в Афганистане
Талибы (движение "Талибан"*) в Афганистане в период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года произвели не менее 218 внесудебных казней, 144 акта пыток и 424... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:58
2023-08-22T13:05
в мире
афганистан
кабул (город)
женева (город)
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
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ЖЕНЕВА, 22 авг – РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) в Афганистане в период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года произвели не менее 218 внесудебных казней, 144 акта пыток и 424 произвольных ареста, в основном в отношении бывших военнослужащих, заявил на брифинге в Женеве представитель УВКПЧ ООН Джереми Лоуренс. "В период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года Служба (ООН – ред.) по правам человека получила заслуживающие доверия сообщения о том, что представители властей де-факто (талибы – ред.) были ответственны за 218 внесудебных казней, 14 насильственных исчезновений, более 144 случаев пыток и жестокого обращения и 424 произвольных ареста и задержания", - заявил он. По его словам, большинство этих нарушений было совершено в отношении бывших военнослужащих афганской национальной армии, сотрудников полиции и национального управления безопасности. Эти данные были собраны в отчете Службы по правам человека Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), опубликованном во вторник на сайте организации. "Верховный комиссар (ООН по правам человека – ред.) настоятельно призывает власти де-факто внимательно изучить выводы доклада и выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека, предотвращая дальнейшие нарушения и привлекая виновных к ответственности", - добавил представитель УВКПЧ. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230814/taliban-1890011476.html
https://ria.ru/20230210/taliby-1851012717.html
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кабул (город)
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в мире, афганистан, кабул (город), женева (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Женева (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
В ООН рассказали о пытках в Афганистане

ООН: талибы за два года совершили 218 внесудебных казней и 144 акта пыток

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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ЖЕНЕВА, 22 авг – РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) в Афганистане в период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года произвели не менее 218 внесудебных казней, 144 акта пыток и 424 произвольных ареста, в основном в отношении бывших военнослужащих, заявил на брифинге в Женеве представитель УВКПЧ ООН Джереми Лоуренс.
"В период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года Служба (ООН – ред.) по правам человека получила заслуживающие доверия сообщения о том, что представители властей де-факто (талибы – ред.) были ответственны за 218 внесудебных казней, 14 насильственных исчезновений, более 144 случаев пыток и жестокого обращения и 424 произвольных ареста и задержания", - заявил он.
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По его словам, большинство этих нарушений было совершено в отношении бывших военнослужащих афганской национальной армии, сотрудников полиции и национального управления безопасности.
Эти данные были собраны в отчете Службы по правам человека Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), опубликованном во вторник на сайте организации.
"Верховный комиссар (ООН по правам человека – ред.) настоятельно призывает власти де-факто внимательно изучить выводы доклада и выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека, предотвращая дальнейшие нарушения и привлекая виновных к ответственности", - добавил представитель УВКПЧ.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанКабул (город)Женева (город)Мохаммад Хасан АхундТалибанООН
 
 
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