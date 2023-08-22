https://ria.ru/20230822/afganistan-1891469882.html
В ООН рассказали о внесудебных казнях в Афганистане
В ООН рассказали о внесудебных казнях в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2023
В ООН рассказали о внесудебных казнях в Афганистане
Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявляет, что задокументировала более 200 внесудебных казней бывших чиновников и силовиков после прихода к власти... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:45
2023-08-22T11:45
2023-08-22T12:52
в мире
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
талибан
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявляет, что задокументировала более 200 внесудебных казней бывших чиновников и силовиков после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*). "МООНСА задокументировала по меньшей мере 218 внесудебных казней бывших чиновников и членов сил национальной безопасности после прихода "Талибана"* к власти в Афганистане", - говорится в опубликованном во вторник заявлении на сайте организации. По информации миссии ООН, преследованиям подверглись бывшие члены полиции, вооруженных сил и Управления национальной безопасности Афганистана. В большинстве случаев их ненадолго брали под стражу, после чего убивали, или же они погибали в заключении. Часть лиц увозили в неизвестном направлении и казнили там, не отдавая тела семьям. Всего задокументировано более 800 случаев нарушения прав человека в отношении политических противников власти "Талибана"*. Как заявляют в миссии, действия "Талибана"* носят незаконный характер и противоречат озвученным в 2022 году заявлениям об амнистии для политических противников новой власти. Миссия призывает правительство Афганистана конкретизировать условия амнистии и обеспечить ее соблюдение наряду с проведением прозрачного расследования случаев нарушения прав человека в отношении представителей бывшего правительства и сил национальной безопасности. Комментарием властей Афганистана РИА Новости пока не располагает. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230814/taliban-1890011476.html
https://ria.ru/20230817/afganistan-1890519690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
В ООН рассказали о внесудебных казнях в Афганистане
В ООН заявили о более 200 казнях экс-чиновников после прихода талибов к власти
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявляет, что задокументировала более 200 внесудебных казней бывших чиновников и силовиков после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*).
"МООНСА задокументировала по меньшей мере 218 внесудебных казней бывших чиновников и членов сил национальной безопасности после прихода "Талибана"* к власти в Афганистане", - говорится в опубликованном во вторник заявлении на сайте организации.
В ООН заявили, что талибы не выполнили обещаний
По информации миссии ООН, преследованиям подверглись бывшие члены полиции, вооруженных сил и Управления национальной безопасности Афганистана
. В большинстве случаев их ненадолго брали под стражу, после чего убивали, или же они погибали в заключении. Часть лиц увозили в неизвестном направлении и казнили там, не отдавая тела семьям. Всего задокументировано более 800 случаев нарушения прав человека в отношении политических противников власти "Талибана"*.
Как заявляют в миссии, действия "Талибана"* носят незаконный характер и противоречат озвученным в 2022 году заявлениям об амнистии для политических противников новой власти. Миссия призывает правительство Афганистана конкретизировать условия амнистии и обеспечить ее соблюдение наряду с проведением прозрачного расследования случаев нарушения прав человека в отношении представителей бывшего правительства и сил национальной безопасности.
Комментарием властей Афганистана РИА Новости пока не располагает.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Талибы заявили, что афганская нация не нуждается в политических партиях