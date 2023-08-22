https://ria.ru/20230822/afganistan-1891469882.html

В ООН рассказали о внесудебных казнях в Афганистане

В ООН рассказали о внесудебных казнях в Афганистане - РИА Новости, 22.08.2023

В ООН рассказали о внесудебных казнях в Афганистане

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявляет, что задокументировала более 200 внесудебных казней бывших чиновников и силовиков после прихода к власти... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:45

2023-08-22T11:45

2023-08-22T12:52

в мире

афганистан

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749319976_0:508:2598:1970_1920x0_80_0_0_2eb90995ed330dc349920499c10416ea.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявляет, что задокументировала более 200 внесудебных казней бывших чиновников и силовиков после прихода к власти талибов (движение "Талибан"*). "МООНСА задокументировала по меньшей мере 218 внесудебных казней бывших чиновников и членов сил национальной безопасности после прихода "Талибана"* к власти в Афганистане", - говорится в опубликованном во вторник заявлении на сайте организации. По информации миссии ООН, преследованиям подверглись бывшие члены полиции, вооруженных сил и Управления национальной безопасности Афганистана. В большинстве случаев их ненадолго брали под стражу, после чего убивали, или же они погибали в заключении. Часть лиц увозили в неизвестном направлении и казнили там, не отдавая тела семьям. Всего задокументировано более 800 случаев нарушения прав человека в отношении политических противников власти "Талибана"*. Как заявляют в миссии, действия "Талибана"* носят незаконный характер и противоречат озвученным в 2022 году заявлениям об амнистии для политических противников новой власти. Миссия призывает правительство Афганистана конкретизировать условия амнистии и обеспечить ее соблюдение наряду с проведением прозрачного расследования случаев нарушения прав человека в отношении представителей бывшего правительства и сил национальной безопасности. Комментарием властей Афганистана РИА Новости пока не располагает. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230814/taliban-1890011476.html

https://ria.ru/20230817/afganistan-1890519690.html

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, талибан, оон