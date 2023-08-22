https://ria.ru/20230822/aeroporty-1891448654.html

Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве

Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 22.08.2023

Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:07

2023-08-22T10:07

2023-08-22T11:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее во вторник Росавиация сообщила, что аэропорты Внуково и Домодедово рано утром для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно. "Сегодня были два борта, уже улетели. У нас недолго находились", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Накануне сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла.

https://ria.ru/20230822/moskva-1891447446.html

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жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, нижний новгород, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), общество, новости - туризм