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Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 22.08.2023
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Туризм
 
10:07 22.08.2023 (обновлено: 11:00 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/aeroporty-1891448654.html
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 22.08.2023
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:07
2023-08-22T11:00
москва
нижний новгород
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
общество
туризм
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее во вторник Росавиация сообщила, что аэропорты Внуково и Домодедово рано утром для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно. "Сегодня были два борта, уже улетели. У нас недолго находились", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Накануне сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла.
https://ria.ru/20230822/moskva-1891447446.html
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москва, нижний новгород, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), общество, новости - туризм
Москва, Нижний Новгород, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Общество, Туризм, Новости - Туризм
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве

Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Нижнем Новгороде
Здание аэропорта в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Здание аэропорта в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее во вторник Росавиация сообщила, что аэропорты Внуково и Домодедово рано утром для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно.
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В аэропортах Московского авиаузла задержали или отменили более 45 рейсов
10:01
"Сегодня были два борта, уже улетели. У нас недолго находились", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Накануне сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Внуково" и "Домодедово" рано утром временно ограничивали полеты
07:53
 
ТуризмМоскваНижний НовгородЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)ОбществоНовости - Туризм
 
 
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