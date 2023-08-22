https://ria.ru/20230822/aeroporty-1891448654.html
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 22.08.2023
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:07
2023-08-22T10:07
2023-08-22T11:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в понедельник утром принял два рейса в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее во вторник Росавиация сообщила, что аэропорты Внуково и Домодедово рано утром для безопасности ограничивали полеты, девять рейсов было перенаправлено на запасные аэродромы, в настоящее время аэропорты московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно. "Сегодня были два борта, уже улетели. У нас недолго находились", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Накануне сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла.
https://ria.ru/20230822/moskva-1891447446.html
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москва, нижний новгород, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), общество, новости - туризм
Москва, Нижний Новгород, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Общество, Туризм, Новости - Туризм
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в аэропортах Москвы