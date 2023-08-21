https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891300482.html

"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский

"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский - РИА Новости, 21.08.2023

"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский

Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, улыбающегося на фотографии на фоне американских истребителей F-16. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:01

2023-08-21T15:01

2023-08-21T15:24

политика

владимир зеленский

марк рютте

вооруженные силы украины

f-16

сергей лавров

украина

нидерланды

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, улыбающегося на фотографии на фоне американских истребителей F-16."Leopard 2, HIMARS, шведские БМП, британские Storm Shadow — все это было взорвано русскими. Путин захватил западное оружие и выставил его напоказ. То же самое будет и с F-16! Финал может быть даже хуже!" — полагает участник дискуссии."Беда украинского народа — иметь такого президента и правительство, как Зеленский и его команда", — заметили в комментариях."Так радостно улыбается — думает, что ситуация на поле боя изменится, когда получит самолеты? Думает, победа не за горами? Какой наивный дурак и какая трагическая судьба у этой страны", — написал пользователь."Такое ощущение, что Украина просто станет умирать еще быстрее", — поделился мнением еще один читатель."Вымученная улыбка на лице говорит о том, что его еще будут бить. Усилия Зеленского были сведены на нет, и множество украинских вдов плачут у бесчисленных могил", — резюмировали в беседе.Накануне Зеленский сообщил, что на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте стороны договорились о поставке ВСУ 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров, в дальнейшем поставки будут увеличены.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891270690.html

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политика, владимир зеленский, марк рютте, вооруженные силы украины, f-16, сергей лавров, украина, нидерланды, сша