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"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский - РИА Новости, 21.08.2023
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15:01 21.08.2023 (обновлено: 15:24 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/zelenskiy-1891300482.html
"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский
"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский - РИА Новости, 21.08.2023
"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский
Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, улыбающегося на фотографии на фоне американских истребителей F-16. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:01
2023-08-21T15:24
политика
владимир зеленский
марк рютте
вооруженные силы украины
f-16
сергей лавров
украина
нидерланды
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, улыбающегося на фотографии на фоне американских истребителей F-16.&quot;Leopard 2, HIMARS, шведские БМП, британские Storm Shadow — все это было взорвано русскими. Путин захватил западное оружие и выставил его напоказ. То же самое будет и с F-16! Финал может быть даже хуже!&quot; — полагает участник дискуссии."Беда украинского народа — иметь такого президента и правительство, как Зеленский и его команда", — заметили в комментариях."Так радостно улыбается — думает, что ситуация на поле боя изменится, когда получит самолеты? Думает, победа не за горами? Какой наивный дурак и какая трагическая судьба у этой страны", — написал пользователь."Такое ощущение, что Украина просто станет умирать еще быстрее", — поделился мнением еще один читатель."Вымученная улыбка на лице говорит о том, что его еще будут бить. Усилия Зеленского были сведены на нет, и множество украинских вдов плачут у бесчисленных могил", — резюмировали в беседе.Накануне Зеленский сообщил, что на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте стороны договорились о поставке ВСУ 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров, в дальнейшем поставки будут увеличены.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891270690.html
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политика, владимир зеленский, марк рютте, вооруженные силы украины, f-16, сергей лавров, украина, нидерланды, сша
Политика, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, F-16, Сергей Лавров, Украина, Нидерланды, США
"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский

Читатели "Гуанча" обрушились на улыбающегося на фоне F-16 Зеленского

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, улыбающегося на фотографии на фоне американских истребителей F-16.
«

"Leopard 2, HIMARS, шведские БМП, британские Storm Shadow — все это было взорвано русскими. Путин захватил западное оружие и выставил его напоказ. То же самое будет и с F-16! Финал может быть даже хуже!" — полагает участник дискуссии.

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramПрезидент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен. Архивное фото
"Беда украинского народа — иметь такого президента и правительство, как Зеленский и его команда", — заметили в комментариях.
"Так радостно улыбается — думает, что ситуация на поле боя изменится, когда получит самолеты? Думает, победа не за горами? Какой наивный дурак и какая трагическая судьба у этой страны", — написал пользователь.
«
"Такое ощущение, что Украина просто станет умирать еще быстрее", — поделился мнением еще один читатель.
"Вымученная улыбка на лице говорит о том, что его еще будут бить. Усилия Зеленского были сведены на нет, и множество украинских вдов плачут у бесчисленных могил", — резюмировали в беседе.
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Накануне Зеленский сообщил, что на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте стороны договорились о поставке ВСУ 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров, в дальнейшем поставки будут увеличены.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаВладимир ЗеленскийМарк РюттеВооруженные силы УкраиныF-16Сергей ЛавровУкраинаНидерландыСША
 
 
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