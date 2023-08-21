"Закончится трагично". Китайцев разъярил улыбающийся на фоне F-16 Зеленский
Читатели "Гуанча" обрушились на улыбающегося на фоне F-16 Зеленского
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуанча" раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, улыбающегося на фотографии на фоне американских истребителей F-16.
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"Leopard 2, HIMARS, шведские БМП, британские Storm Shadow — все это было взорвано русскими. Путин захватил западное оружие и выставил его напоказ. То же самое будет и с F-16! Финал может быть даже хуже!" — полагает участник дискуссии.
© Фото : Zelenskiy Official/TelegramПрезидент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен. Архивное фото
"Беда украинского народа — иметь такого президента и правительство, как Зеленский и его команда", — заметили в комментариях.
"Так радостно улыбается — думает, что ситуация на поле боя изменится, когда получит самолеты? Думает, победа не за горами? Какой наивный дурак и какая трагическая судьба у этой страны", — написал пользователь.
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"Такое ощущение, что Украина просто станет умирать еще быстрее", — поделился мнением еще один читатель.
"Вымученная улыбка на лице говорит о том, что его еще будут бить. Усилия Зеленского были сведены на нет, и множество украинских вдов плачут у бесчисленных могил", — резюмировали в беседе.
Накануне Зеленский сообщил, что на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте стороны договорились о поставке ВСУ 42 американских истребителей четвертого поколения F-16 после обучения пилотов и инженеров, в дальнейшем поставки будут увеличены.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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