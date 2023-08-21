https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193297.html

В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта

В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта - РИА Новости, 21.08.2023

В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта

Власти Запорожской области рассчитывают увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год, соответствующая программа развития региона, РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:29

2023-08-21T08:29

2023-08-21T08:29

экономика

запорожская область

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год, соответствующая программа развития региона, рассчитанная на ближайшие 10 лет, есть в распоряжении РИА Новости. Как отмечается, перед Запорожской областью стоит задача наладить межрегиональную интеграцию с другими южными регионами России. В этих целях планируется привести в нормативное состояние до 100% дорожной сети, а также нарастить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год. Грузооборот предприятия "Мелитопольская железная дорога" планируется увеличить до 21 миллиона тонн в год. Также в программе развития региона заложена задача полностью модернизировать энергетический комплекс региона, а также обеспечить качественным газоснабжением 100% жителей области.

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891190846.html

запорожская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, запорожская область, россия