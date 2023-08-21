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В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта - РИА Новости, 21.08.2023
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08:29 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193297.html
В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта
В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта - РИА Новости, 21.08.2023
В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта
Власти Запорожской области рассчитывают увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год, соответствующая программа развития региона, РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:29
2023-08-21T08:29
экономика
запорожская область
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год, соответствующая программа развития региона, рассчитанная на ближайшие 10 лет, есть в распоряжении РИА Новости. Как отмечается, перед Запорожской областью стоит задача наладить межрегиональную интеграцию с другими южными регионами России. В этих целях планируется привести в нормативное состояние до 100% дорожной сети, а также нарастить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год. Грузооборот предприятия "Мелитопольская железная дорога" планируется увеличить до 21 миллиона тонн в год. Также в программе развития региона заложена задача полностью модернизировать энергетический комплекс региона, а также обеспечить качественным газоснабжением 100% жителей области.
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891190846.html
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экономика, запорожская область, россия
Экономика, Запорожская область, Россия
В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта

Грузооборот Бердянского порта хотят нарастить до 3,5 миллиона тонн в год

CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982 / Бердянский морской торговый порт
Бердянский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982 /
Бердянский морской торговый порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год, соответствующая программа развития региона, рассчитанная на ближайшие 10 лет, есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается, перед Запорожской областью стоит задача наладить межрегиональную интеграцию с другими южными регионами России. В этих целях планируется привести в нормативное состояние до 100% дорожной сети, а также нарастить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год. Грузооборот предприятия "Мелитопольская железная дорога" планируется увеличить до 21 миллиона тонн в год.
Также в программе развития региона заложена задача полностью модернизировать энергетический комплекс региона, а также обеспечить качественным газоснабжением 100% жителей области.
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