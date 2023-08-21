https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891193297.html
В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта
В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта - РИА Новости, 21.08.2023
В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта
Власти Запорожской области рассчитывают увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год, соответствующая программа развития региона, РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:29
2023-08-21T08:29
2023-08-21T08:29
экономика
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151807/73/1518077326_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_3a278432d7b31f8c9632520ceeacebfe.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области рассчитывают увеличить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год, соответствующая программа развития региона, рассчитанная на ближайшие 10 лет, есть в распоряжении РИА Новости. Как отмечается, перед Запорожской областью стоит задача наладить межрегиональную интеграцию с другими южными регионами России. В этих целях планируется привести в нормативное состояние до 100% дорожной сети, а также нарастить грузооборот Бердянского морского порта до 3,5 миллиона тонн в год. Грузооборот предприятия "Мелитопольская железная дорога" планируется увеличить до 21 миллиона тонн в год. Также в программе развития региона заложена задача полностью модернизировать энергетический комплекс региона, а также обеспечить качественным газоснабжением 100% жителей области.
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891190846.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151807/73/1518077326_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_4bf29fbaf373763640194c4886a78fd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, запорожская область, россия
Экономика, Запорожская область, Россия
В Запорожской области хотят увеличить грузооборот Бердянского порта
Грузооборот Бердянского порта хотят нарастить до 3,5 миллиона тонн в год