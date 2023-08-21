СМИ: риск развития заболеваний после COVID-19 сохраняется спустя два года
Ученые: риск развития заболеваний после COVID-19 сохраняется спустя два года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Повышенный риск развития заболеваний легких, диабета и усталости после перенесенной коронавирусной инфекции может сохраняться даже спустя два года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на новое исследование.
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"Люди, переболевшие даже легкими формами коронавируса, через два года после выздоровления все еще подвергаются повышенному риску развития заболеваний легких, усталости, диабета и ряда других заболеваний, характерных для постковидного синдрома", - пишет издание, ссылаясь на исследование, которое впервые было опубликовано в журнале Nature Medicine.
В нем впервые научно подтверждается, что целый ряд последствий, которые могут развиться из-за постковидного синдрома, могут сохраняться более чем на год после перенесенной болезни, отмечает газета.
Из исследования также следует, что пациенты, перенесшие госпитализацию из-за коронавируса, особенно подвержены риску возникновения стойких проблем со здоровьем и смерти через два года после заражения, однако люди, которые перенесли заболевание легче, от его последствий не избавлены.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар заявил, что версия о естественном происхождении COVID-19 становится все более вероятной, хотя другие гипотезы по-прежнему рассматриваются.