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СМИ: риск развития заболеваний после COVID-19 сохраняется спустя два года - РИА Новости, 21.08.2023
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21:17 21.08.2023 (обновлено: 21:29 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/zabolevaniya-1891396115.html
СМИ: риск развития заболеваний после COVID-19 сохраняется спустя два года
СМИ: риск развития заболеваний после COVID-19 сохраняется спустя два года - РИА Новости, 21.08.2023
СМИ: риск развития заболеваний после COVID-19 сохраняется спустя два года
Повышенный риск развития заболеваний легких, диабета и усталости после перенесенной коронавирусной инфекции может сохраняться даже спустя два года, сообщает... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:17
2023-08-21T21:29
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Повышенный риск развития заболеваний легких, диабета и усталости после перенесенной коронавирусной инфекции может сохраняться даже спустя два года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на новое исследование. "Люди, переболевшие даже легкими формами коронавируса, через два года после выздоровления все еще подвергаются повышенному риску развития заболеваний легких, усталости, диабета и ряда других заболеваний, характерных для постковидного синдрома", - пишет издание, ссылаясь на исследование, которое впервые было опубликовано в журнале Nature Medicine. В нем впервые научно подтверждается, что целый ряд последствий, которые могут развиться из-за постковидного синдрома, могут сохраняться более чем на год после перенесенной болезни, отмечает газета. Из исследования также следует, что пациенты, перенесшие госпитализацию из-за коронавируса, особенно подвержены риску возникновения стойких проблем со здоровьем и смерти через два года после заражения, однако люди, которые перенесли заболевание легче, от его последствий не избавлены. Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар заявил, что версия о естественном происхождении COVID-19 становится все более вероятной, хотя другие гипотезы по-прежнему рассматриваются.
https://ria.ru/20230821/koronavirus-1891253449.html
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воз, коронавирус covid-19
ВОЗ, Коронавирус COVID-19
СМИ: риск развития заболеваний после COVID-19 сохраняется спустя два года

Ученые: риск развития заболеваний после COVID-19 сохраняется спустя два года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Повышенный риск развития заболеваний легких, диабета и усталости после перенесенной коронавирусной инфекции может сохраняться даже спустя два года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на новое исследование.
«
"Люди, переболевшие даже легкими формами коронавируса, через два года после выздоровления все еще подвергаются повышенному риску развития заболеваний легких, усталости, диабета и ряда других заболеваний, характерных для постковидного синдрома", - пишет издание, ссылаясь на исследование, которое впервые было опубликовано в журнале Nature Medicine.
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В нем впервые научно подтверждается, что целый ряд последствий, которые могут развиться из-за постковидного синдрома, могут сохраняться более чем на год после перенесенной болезни, отмечает газета.
Из исследования также следует, что пациенты, перенесшие госпитализацию из-за коронавируса, особенно подвержены риску возникновения стойких проблем со здоровьем и смерти через два года после заражения, однако люди, которые перенесли заболевание легче, от его последствий не избавлены.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар заявил, что версия о естественном происхождении COVID-19 становится все более вероятной, хотя другие гипотезы по-прежнему рассматриваются.
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