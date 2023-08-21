Рейтинг@Mail.ru
Астраханские компании примут участие в продовольственной выставке - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
10:58 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/vystavka-1891218325.html
Астраханские компании примут участие в продовольственной выставке
Астраханские компании примут участие в продовольственной выставке - РИА Новости, 21.08.2023
Астраханские компании примут участие в продовольственной выставке
Компании из Астраханской области примут участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024", сообщает... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:58
2023-08-21T10:58
астраханская область
евразийский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831624838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79204c31d22192803fc7d684e200bdef.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Компании из Астраханской области примут участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024", сообщает администрация губернатора региона. Мероприятие состоится 5-9 февраля следующего года в Москве. Заявки на участие в выставке оформляет Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства. "Продукция предприятий региона может быть представлена на коллективном и индивидуальных стендах. Мы оплатим регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку. Надеемся, что результатами участия в выставке станут заключенные экспортные контракты", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра поддержки экспорта Юлии Голубкиной. На "Продэкспо" будет представлено органическое, спортивное питание, халяль, кошер, экзотические продукты. Также на выставке соберут крупную экспозицию алкогольных напитков более чем из 30 стран. Здесь будут присутствовать закупщики федеральных и локальных сетей - стратегические заказчики продовольственной отрасли России и стран Евразийского Союза, представители HoReCa - ресторанов, баров, кафе. Ожидается, что в выставке примут участие более 60 тысяч посетителей. Центр поддержки экспорта Астраханской области действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", курируется минэкономразвития региона.
https://ria.ru/20230815/lotosnik-1890194103.html
https://ria.ru/20230720/sudokhodstvo-1885227073.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831624838_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86e0c1457c48cec7eddbea5cfeb3e4f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразийский союз
Астраханская область, Евразийский Союз
Астраханские компании примут участие в продовольственной выставке

Астраханские компании примут участие в международной выставке "Продэкспо-2024"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународная выставка продуктов питания и напитков "Продэкспо"
Международная выставка продуктов питания и напитков Продэкспо - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Международная выставка продуктов питания и напитков "Продэкспо". Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Компании из Астраханской области примут участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024", сообщает администрация губернатора региона.
Мероприятие состоится 5-9 февраля следующего года в Москве. Заявки на участие в выставке оформляет Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства.
В Астраханской области запустили производство дронов Лотосник
Производство беспилотников "Лотосник" запустили в Астраханской области
15 августа, 13:43
"Продукция предприятий региона может быть представлена на коллективном и индивидуальных стендах. Мы оплатим регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку. Надеемся, что результатами участия в выставке станут заключенные экспортные контракты", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра поддержки экспорта Юлии Голубкиной.
На "Продэкспо" будет представлено органическое, спортивное питание, халяль, кошер, экзотические продукты.
Также на выставке соберут крупную экспозицию алкогольных напитков более чем из 30 стран. Здесь будут присутствовать закупщики федеральных и локальных сетей - стратегические заказчики продовольственной отрасли России и стран Евразийского Союза, представители HoReCa - ресторанов, баров, кафе.
Ожидается, что в выставке примут участие более 60 тысяч посетителей.
Центр поддержки экспорта Астраханской области действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", курируется минэкономразвития региона.
Морской порт в городе Астрахань - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Судоходную линию могут создать между портами Астраханской области и Ирана
20 июля, 10:40
 
Астраханская областьЕвразийский Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала