https://ria.ru/20230821/vystavka-1891218325.html
Астраханские компании примут участие в продовольственной выставке
Астраханские компании примут участие в продовольственной выставке - РИА Новости, 21.08.2023
Астраханские компании примут участие в продовольственной выставке
Компании из Астраханской области примут участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024", сообщает... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:58
2023-08-21T10:58
2023-08-21T10:58
астраханская область
евразийский союз
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Компании из Астраханской области примут участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024", сообщает администрация губернатора региона. Мероприятие состоится 5-9 февраля следующего года в Москве. Заявки на участие в выставке оформляет Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства. "Продукция предприятий региона может быть представлена на коллективном и индивидуальных стендах. Мы оплатим регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку. Надеемся, что результатами участия в выставке станут заключенные экспортные контракты", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра поддержки экспорта Юлии Голубкиной. На "Продэкспо" будет представлено органическое, спортивное питание, халяль, кошер, экзотические продукты. Также на выставке соберут крупную экспозицию алкогольных напитков более чем из 30 стран. Здесь будут присутствовать закупщики федеральных и локальных сетей - стратегические заказчики продовольственной отрасли России и стран Евразийского Союза, представители HoReCa - ресторанов, баров, кафе. Ожидается, что в выставке примут участие более 60 тысяч посетителей. Центр поддержки экспорта Астраханской области действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", курируется минэкономразвития региона.
https://ria.ru/20230815/lotosnik-1890194103.html
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евразийский союз
Астраханская область, Евразийский Союз
Астраханские компании примут участие в продовольственной выставке
Астраханские компании примут участие в международной выставке "Продэкспо-2024"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Компании из Астраханской области примут участие в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024", сообщает администрация губернатора региона.
Мероприятие состоится 5-9 февраля следующего года в Москве
. Заявки на участие в выставке оформляет Центр поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства.
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"Продукция предприятий региона может быть представлена на коллективном и индивидуальных стендах. Мы оплатим регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку. Надеемся, что результатами участия в выставке станут заключенные экспортные контракты", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра поддержки экспорта Юлии Голубкиной.
На "Продэкспо" будет представлено органическое, спортивное питание, халяль, кошер, экзотические продукты.
Также на выставке соберут крупную экспозицию алкогольных напитков более чем из 30 стран. Здесь будут присутствовать закупщики федеральных и локальных сетей - стратегические заказчики продовольственной отрасли России
и стран Евразийского Союза
, представители HoReCa - ресторанов, баров, кафе.
Ожидается, что в выставке примут участие более 60 тысяч посетителей.
Центр поддержки экспорта Астраханской области действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", курируется минэкономразвития региона.
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