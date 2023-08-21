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В Липецкой области дети участников СВО получат выплату к 1 сентября
В Липецкой области дети участников СВО получат выплату к 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2023
В Липецкой области дети участников СВО получат выплату к 1 сентября
В Липецкой области семьи участников СВО, в которых есть дети-школьники, получат к началу учебного года по 5 тысяч рублей на каждого ребенка; соответствующее... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:45
2023-08-21T15:45
2023-08-21T15:45
липецкая область
игорь артамонов
социальные выплаты
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ЛИПЕЦК, 21 авг – РИА Новости. В Липецкой области семьи участников СВО, в которых есть дети-школьники, получат к началу учебного года по 5 тысяч рублей на каждого ребенка; соответствующее постановление уже подписано, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что оформить выплату можно будет, обратившись к социальному куратору или оформив заявку на портале "Госуслуги". Артамонов отметил, что о начале приема документов будет сообщено дополнительно на информационных и социальных ресурсах региона после утверждения порядка предоставления этой единовременной денежной выплаты. Обратиться за выплатой можно будет до 1 ноября 2023 года. "Поддержка семей участников СВО – одна из первоочередных социальных задач. Опыт Липецкой области в этом вопросе взяла на вооружение вся страна. Начало учебного года - важное событие для каждой семьи, где есть дети. Поэтому было принято решение оказать поддержку тем, кто в ней сейчас особенно нуждается", - прокомментировал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, социальные выплаты
Липецкая область, Игорь Артамонов, Социальные выплаты
ЛИПЕЦК, 21 авг – РИА Новости. В Липецкой области семьи участников СВО, в которых есть дети-школьники, получат к началу учебного года по 5 тысяч рублей на каждого ребенка; соответствующее постановление уже подписано, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что оформить выплату можно будет, обратившись к социальному куратору или оформив заявку на портале "Госуслуги".
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отметил, что о начале приема документов будет сообщено дополнительно на информационных и социальных ресурсах региона после утверждения порядка предоставления этой единовременной денежной выплаты. Обратиться за выплатой можно будет до 1 ноября 2023 года.
"Поддержка семей участников СВО – одна из первоочередных социальных задач. Опыт Липецкой области в этом вопросе взяла на вооружение вся страна. Начало учебного года - важное событие для каждой семьи, где есть дети. Поэтому было принято решение оказать поддержку тем, кто в ней сейчас особенно нуждается", - прокомментировал Артамонов.