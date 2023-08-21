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В Липецкой области дети участников СВО получат выплату к 1 сентября

В Липецкой области дети участников СВО получат выплату к 1 сентября - РИА Новости, 21.08.2023

В Липецкой области дети участников СВО получат выплату к 1 сентября

В Липецкой области семьи участников СВО, в которых есть дети-школьники, получат к началу учебного года по 5 тысяч рублей на каждого ребенка; соответствующее... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:45

2023-08-21T15:45

2023-08-21T15:45

липецкая область

игорь артамонов

социальные выплаты

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ЛИПЕЦК, 21 авг – РИА Новости. В Липецкой области семьи участников СВО, в которых есть дети-школьники, получат к началу учебного года по 5 тысяч рублей на каждого ребенка; соответствующее постановление уже подписано, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что оформить выплату можно будет, обратившись к социальному куратору или оформив заявку на портале "Госуслуги". Артамонов отметил, что о начале приема документов будет сообщено дополнительно на информационных и социальных ресурсах региона после утверждения порядка предоставления этой единовременной денежной выплаты. Обратиться за выплатой можно будет до 1 ноября 2023 года. "Поддержка семей участников СВО – одна из первоочередных социальных задач. Опыт Липецкой области в этом вопросе взяла на вооружение вся страна. Начало учебного года - важное событие для каждой семьи, где есть дети. Поэтому было принято решение оказать поддержку тем, кто в ней сейчас особенно нуждается", - прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20230816/deti-1890386405.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, социальные выплаты