https://ria.ru/20230821/vtb-1891335287.html

В сервисе "МультиТранспорт" появились поездки на такси и самокатах

В сервисе "МультиТранспорт" появились поездки на такси и самокатах - РИА Новости, 21.08.2023

В сервисе "МультиТранспорт" появились поездки на такси и самокатах

В московском транспортном сервисе "МультиТранспорт" с 21 августа пассажирам стали доступны не только городской транспорт и велосипеды, но также такси и... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:04

2023-08-21T17:04

2023-08-21T17:04

москва

втб

московский метрополитен

московское центральное кольцо (мцк)

сергей собянин

максим ликсутов

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В московском транспортном сервисе "МультиТранспорт" с 21 августа пассажирам стали доступны не только городской транспорт и велосипеды, но также такси и самокаты, сообщает ВТБ. Сервис является совместным проектом банка ВТБ и Московского метрополитена. Теперь в "МультиТранспорт" входят 8 видов транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусы, трамваи, велосипеды сервиса "Велобайк", такси и самокаты Яндекс Go. При подключении сервиса у пассажира появляется безлимитный билет на весь городской транспорт в зонах "Центральная" или "Пригород", остальные опции можно выбрать самостоятельно в приложениях "Метро Москвы" или Яндекс Go. Это могут быть 10, 20 или 40 промокодов на поездки такси от ближайшей станции метро, МЦК, МЦД или до нее на расстояние до 5 километров и стоимостью до 550 рублей. Кроме того, включены безлимитные поездки на велосипеде длительностью до 30 минут, а также абонемент на самокаты от Яндекс Go и Яндекс Плюс с бесплатным стартом. "МультиТранспорт" разработан в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS), обеспечивает интеграцию различных операторов транспортных услуг и позволяет пассажирам заказывать их в одном приложении. Банк ВТБ обеспечивает проведение взаиморасчётов между транспортными сервисами. "Жителям столицы больше не нужно искать в телефоне разные приложения, чтобы спланировать маршрут на разных видах транспорта по оптимальной стоимости. Теперь все это доступно по абонементу в одном приложении. Благодаря нашему сервису пассажиры смогут экономить до 30% на оплате проезда ежемесячно. "МультиТранспорт" — это удобная и выгодная альтернатива личному автомобилю. Мы делаем транспортную инфраструктуру столицы понятнее, проще и доступнее по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводятся на сайте столичного правительства. Как отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов, расширение перечня сервисов "МультиТранспорта" для комфортных и быстрых передвижений по городу – результат совместной работы банка и компаний-операторов городских транспортных услуг. "Это полноценная цифровая экосистема, которая помогает совершать мультимодальные поездки удобно и выгодно благодаря применению комплексных тарифов", – прокомментировал он.

https://ria.ru/20230821/vtb-1891261565.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, втб, московский метрополитен, московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, максим ликсутов