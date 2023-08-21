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В сервисе "МультиТранспорт" появились поездки на такси и самокатах - РИА Новости, 21.08.2023
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17:04 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/vtb-1891335287.html
В сервисе "МультиТранспорт" появились поездки на такси и самокатах
В сервисе "МультиТранспорт" появились поездки на такси и самокатах - РИА Новости, 21.08.2023
В сервисе "МультиТранспорт" появились поездки на такси и самокатах
В московском транспортном сервисе "МультиТранспорт" с 21 августа пассажирам стали доступны не только городской транспорт и велосипеды, но также такси и... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:04
2023-08-21T17:04
москва
втб
московский метрополитен
московское центральное кольцо (мцк)
сергей собянин
максим ликсутов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В московском транспортном сервисе "МультиТранспорт" с 21 августа пассажирам стали доступны не только городской транспорт и велосипеды, но также такси и самокаты, сообщает ВТБ. Сервис является совместным проектом банка ВТБ и Московского метрополитена. Теперь в "МультиТранспорт" входят 8 видов транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусы, трамваи, велосипеды сервиса "Велобайк", такси и самокаты Яндекс Go. При подключении сервиса у пассажира появляется безлимитный билет на весь городской транспорт в зонах "Центральная" или "Пригород", остальные опции можно выбрать самостоятельно в приложениях "Метро Москвы" или Яндекс Go. Это могут быть 10, 20 или 40 промокодов на поездки такси от ближайшей станции метро, МЦК, МЦД или до нее на расстояние до 5 километров и стоимостью до 550 рублей. Кроме того, включены безлимитные поездки на велосипеде длительностью до 30 минут, а также абонемент на самокаты от Яндекс Go и Яндекс Плюс с бесплатным стартом. "МультиТранспорт" разработан в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS), обеспечивает интеграцию различных операторов транспортных услуг и позволяет пассажирам заказывать их в одном приложении. Банк ВТБ обеспечивает проведение взаиморасчётов между транспортными сервисами. "Жителям столицы больше не нужно искать в телефоне разные приложения, чтобы спланировать маршрут на разных видах транспорта по оптимальной стоимости. Теперь все это доступно по абонементу в одном приложении. Благодаря нашему сервису пассажиры смогут экономить до 30% на оплате проезда ежемесячно. "МультиТранспорт" — это удобная и выгодная альтернатива личному автомобилю. Мы делаем транспортную инфраструктуру столицы понятнее, проще и доступнее по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводятся на сайте столичного правительства. Как отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов, расширение перечня сервисов "МультиТранспорта" для комфортных и быстрых передвижений по городу – результат совместной работы банка и компаний-операторов городских транспортных услуг. "Это полноценная цифровая экосистема, которая помогает совершать мультимодальные поездки удобно и выгодно благодаря применению комплексных тарифов", – прокомментировал он.
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москва, втб, московский метрополитен, московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, максим ликсутов
Москва, ВТБ, Московский метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК), Сергей Собянин, Максим Ликсутов

В сервисе "МультиТранспорт" появились поездки на такси и самокатах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В московском транспортном сервисе "МультиТранспорт" с 21 августа пассажирам стали доступны не только городской транспорт и велосипеды, но также такси и самокаты, сообщает ВТБ.
Сервис является совместным проектом банка ВТБ и Московского метрополитена.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
ВТБ расширил число офисов для ипотечных сделок
Вчера, 13:19
Теперь в "МультиТранспорт" входят 8 видов транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусы, трамваи, велосипеды сервиса "Велобайк", такси и самокаты Яндекс Go. При подключении сервиса у пассажира появляется безлимитный билет на весь городской транспорт в зонах "Центральная" или "Пригород", остальные опции можно выбрать самостоятельно в приложениях "Метро Москвы" или Яндекс Go. Это могут быть 10, 20 или 40 промокодов на поездки такси от ближайшей станции метро, МЦК, МЦД или до нее на расстояние до 5 километров и стоимостью до 550 рублей. Кроме того, включены безлимитные поездки на велосипеде длительностью до 30 минут, а также абонемент на самокаты от Яндекс Go и Яндекс Плюс с бесплатным стартом.
"МультиТранспорт" разработан в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS), обеспечивает интеграцию различных операторов транспортных услуг и позволяет пассажирам заказывать их в одном приложении. Банк ВТБ обеспечивает проведение взаиморасчётов между транспортными сервисами.
"Жителям столицы больше не нужно искать в телефоне разные приложения, чтобы спланировать маршрут на разных видах транспорта по оптимальной стоимости. Теперь все это доступно по абонементу в одном приложении. Благодаря нашему сервису пассажиры смогут экономить до 30% на оплате проезда ежемесячно. "МультиТранспорт" — это удобная и выгодная альтернатива личному автомобилю. Мы делаем транспортную инфраструктуру столицы понятнее, проще и доступнее по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводятся на сайте столичного правительства.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
ВТБ с 21 августа повышает ставки по ипотеке
17 августа, 17:06
Как отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов, расширение перечня сервисов "МультиТранспорта" для комфортных и быстрых передвижений по городу – результат совместной работы банка и компаний-операторов городских транспортных услуг. "Это полноценная цифровая экосистема, которая помогает совершать мультимодальные поездки удобно и выгодно благодаря применению комплексных тарифов", – прокомментировал он.
 
МоскваВТБМосковский метрополитенМосковское центральное кольцо (МЦК)Сергей СобянинМаксим Ликсутов
 
 
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