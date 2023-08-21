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Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на отпуск

Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на отпуск - РИА Новости, 21.08.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на отпуск

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:04

2023-08-21T12:04

2023-08-21T12:04

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, планируют ли они уйти в отпуск в ближайшее время. Варианты ответа были: да, наконец-то скоро пойду; к сожалению, уже отгулял; нет, не собираюсь; я не работаю.В итоге большинство подписчиков ответило, что они уже отгуляли свой отпуск. Так проголосовало около 31% подписчиков. При этом около 27% опрошенных ответили, что они не собираются уходить в отпуск.Около 23% подписчиков ответили, что они скоро пойдут в отпуск, а 16% признались, что они не работают.В комментариях некоторые пользователи отметили, что их отпуск в год может составлять более 1,5 месяца. Например, это учителя, а также те, кто трудится в районах Крайнего Севера.Ранее аналитики сервиса "Зарплата.ру" провели исследование, где выяснилось, что 61% участников опроса стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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