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Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на отпуск
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на отпуск - РИА Новости, 21.08.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на отпуск
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:04
2023-08-21T12:04
2023-08-21T12:04
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, планируют ли они уйти в отпуск в ближайшее время. Варианты ответа были: да, наконец-то скоро пойду; к сожалению, уже отгулял; нет, не собираюсь; я не работаю.В итоге большинство подписчиков ответило, что они уже отгуляли свой отпуск. Так проголосовало около 31% подписчиков. При этом около 27% опрошенных ответили, что они не собираются уходить в отпуск.Около 23% подписчиков ответили, что они скоро пойдут в отпуск, а 16% признались, что они не работают.В комментариях некоторые пользователи отметили, что их отпуск в год может составлять более 1,5 месяца. Например, это учителя, а также те, кто трудится в районах Крайнего Севера.Ранее аналитики сервиса "Зарплата.ру" провели исследование, где выяснилось, что 61% участников опроса стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году.
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, планируют ли они уйти в отпуск в ближайшее время. Варианты ответа были: да, наконец-то скоро пойду; к сожалению, уже отгулял; нет, не собираюсь; я не работаю.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они уже отгуляли свой отпуск. Так проголосовало около 31% подписчиков. При этом около 27% опрошенных ответили, что они не собираются уходить в отпуск.
Около 23% подписчиков ответили, что они скоро пойдут в отпуск, а 16% признались, что они не работают.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что их отпуск в год может составлять более 1,5 месяца. Например, это учителя, а также те, кто трудится в районах Крайнего Севера.
Ранее аналитики сервиса "Зарплата.ру" провели исследование, где выяснилось, что 61% участников опроса стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году.